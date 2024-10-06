Bakanlık Harekete Geçti: Hemen Kontrol Edin! Herkesin Mutfağında Var, O Adı Kullanarak Sahtesini Satıyorlar

Oda Başkanı Ali Uçar, yaptığı açıklamada Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin zeytin üretimindeki köklü geçmişine ve bölgenin bu alandaki önemine dikkat çekti. Uçar, Ayvalık'ın 2 milyona yakın zeytin ağacı olmasıyla zengin bir üretim merkezi olduğunu belirtti. Ağaçların yaşına ilişkin konuşan Ali Uçar, bölgedeki ağaçların 300 yaşın üstünde 1 milyon 180 bin; 600 yaşının üstünde tescillenmiş olan 81 anıt ağaçlar olduğunu belirtti.

Uçar, bölgedeki zeytinliklerin büyüklüğüne de vurgu yaparak, Ayvalık’ın tarımsal alanlarının yüzde 81,8'ini oluşturan, 169 bin 262 dekarlık zeytinlik alanının yalnızca üretim değil, kültürel bir miras niteliğinde olduğunu belirtti. Ayvalık’ın zeytincilik faaliyetlerinin yüzyıllara dayanan bir geçmişi olduğunu hatırlatan Uçar, bu durumun hem Türkiye hem de dünya genelinde ilçeye büyük bir ün kazandırdığını ifade etti.

Ali Uçar, sahte zeytinyağlarına karşı özellikle tüketicileri dikkatli olmaya çağırarak, kaliteli ve güvenilir üreticilerden alışveriş yapılmasının önemini vurguladı.

Osmanlı'dan bu yana Ayvalık'ın "zeytinyağının başkenti" olarak kabul gördüğünü kaydeden Uçar, "Ayvalık, nefasetiyle dünya literatüründe yerini almıştır. Ayvalık Ticaret Odası, Türkiye'de sınıfında 2006 yılında ilk 'Ayvalık zeytinyağı' coğrafi işaretinin tescil sahibi olmuş ve yine sınıfında 2014 yılında ilk akredite zeytinyağı duyusal analiz laboratuvarına sahiptir" diye konuştu.