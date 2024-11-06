Baba Vanga'nın 2025 Yılı Kehanetleri Ortaya Çıktı

2025 yılında Avrupa’da büyük bir çatışma yaşanacağı ve bunun kıyamet olaylarının başlangıcı olacağı iddia ediliyor. Bu kehanet, kıtada büyük bir nüfus azalmasına yol açacak olayların habercisi olarak yorumlanıyor. Öte yandan, Baba Vanga'nın bir diğer iddiasına göre, 2025 yılı bilim dünyasında önemli bir dönemeç olacak; telepati, bilim kurgu olmaktan çıkarak gerçeğe dönüşebilir.