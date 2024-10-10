Baba Vanga'nın 2025 Türkiye Kehaneti Ortaya Çıktı: Gerçekleşirse Hepimiz Hapı Yuttuk

Gerçek adı Vangelia Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, 1911 yılında doğmuş ve yaşamı boyunca kehanetlerde bulunduğu söyleniyor. Çocukluğundan itibaren görme engelli olan Vanga, kendisini kör eden bir kasırga sonrası geleceği görme yeteneği kazandığını belirtmişti. İlk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında dikkatleri üzerine çeken Baba Vanga, Bulgar Çarı Boris III ve Sovyet lideri Leonid Brejnev gibi önemli kişilerin danışmanlığını üstlenmişti.