Baba Vanga'nın 2025 Türkiye Kehaneti Ortaya Çıktı: Gerçekleşirse Hepimiz Hapı Yuttuk
Bulgar kahin Baba Vanga, 2025 yılının başlangıcında Türkiye'yi de etkisi altına alacak korkutan kehaneti ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
"Balkanların Nostradamusu" olarak anılan ve 1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga, 2025 yılının başlangıcında Avrupa'da meydana gelecek bir çatışma ile insanlığı etkileyecek olayların fitilini ateşleyeceğini öne sürdü. Bu olayların, kıyamet senaryolarına yol açacak gelişmelerin başlangıcını temsil edeceği iddia ediliyor.
Gerçek adı Vangelia Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, 1911 yılında doğmuş ve yaşamı boyunca kehanetlerde bulunduğu söyleniyor. Çocukluğundan itibaren görme engelli olan Vanga, kendisini kör eden bir kasırga sonrası geleceği görme yeteneği kazandığını belirtmişti. İlk kez İkinci Dünya Savaşı sırasında dikkatleri üzerine çeken Baba Vanga, Bulgar Çarı Boris III ve Sovyet lideri Leonid Brejnev gibi önemli kişilerin danışmanlığını üstlenmişti.
1996 yılında vefat eden Baba Vanga, ölümünden sonra komplo teorisyenleri ve kehanetlerine inananlar arasında kült bir figür haline geldi. Örneğin, Prenses Diana’nın ölümü, Rus denizaltısı Kursk’un batışı ve 11 Eylül terör saldırıları gibi olayları önceden bildiği söyleniyor. Ayrıca, 11 Ağustos 1996'da kendi ölümünü de öngördüğü iddia edilmiştir.
Baba Vanga’ya atfedilen birçok kehanet, ikinci el anlatımlara dayandığı için doğrulanabilirliği tartışmalıdır. 5079 yılına kadar her yıl için tahminlerde bulunduğu biliniyor.
İşte bazı öne çıkan kehanetleri:
2025: Avrupa'da savaş, insanlık tarihini derinden etkileyecek belirsiz bir çatışma yaşanacak.
2028: Venüs'ün enerji kaynağı olarak keşfi başlayacak.
2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve deniz seviyeleri ciddi şekilde yükselecek.
2076: Komünizmin dünya genelinde yeniden yayılacağı öngörülüyor.
Baba Vanga'nın kehanetleri, geleceğe dair karanlık ve belirsiz senaryoları işaret ediyor.
2130: İnsanlar uzaylılarla temas kuracak.
2170: Kuraklık dünyanın büyük bölümünü harap edecek.
3005: Dünya, Mars'taki bir uygarlıkla savaşa girecek.
3797 Dünyanın Sonu - Bölüm I: Dünya artık yaşanamaz hale gelecek. Mars savaşından kurtulan insanlar, yaşanamaz hale geldiği için Dünya'yı terk etmek zorunda kalacaklar.
5079 Dünyanın sonu - Bölüm II: Büyük final. Dünyanın sonu.