Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri ortaya çıktı: Her şey değişecek!
Kehanetleriyle ünlü Kahin Baba Vanga'nın son olarak 2024 kehanetleri de ortaya çıktı. Baba Vanga dünyanın sonunun geleceği tarihi de söyledi. İşte o kehanetler
ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarını, DAEŞ'in ortaya çıkışını ve Brexit'i öngören Baba Vanga ölümünden önce 2024 yılı için pek çok kehanette bulundu. 12 yaşında görme yeteneğini kaybeden kadın, gelecek yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast düzenleneceğini, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın ise gizemli bir hastalığa yakalanacağını öngördü. Bulgar kahin ayrıca, gelecek yıl deprem, yangın ve sel gibi çok sayıda felaket yaşanacağını tahmin etti.
İşte kanserin tedavisinin bulunmasından dünyanın sonunun geleceği yıla Baba Vanga'nın kehanetleri...
KUANTUM HESAPLAMADA İLERLEME
Baba Vanga'ya göre 2024 yılında kuantum bilgisayarların geliştirilmesinde önemli ilerlemeler yaşanacak. Kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık ve siber güvenlik gibi çeşitli sektörler üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor. Bu bilgisayarlar, benzeri görülmemiş hızlarda karmaşık hesaplamalar ve veri analizleri gerçekleştirebilecek.
PUTİN’E SUİKAST GİRİŞİMİ VE AVRUPA'DA AŞIRILIK YANLISI SALDIRILAR
Kâhin ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişiminde bulunulacağını ve Avrupa'daki aşırılık yanlılarının terör saldırılarının artacağını öngördü.