Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün...

Ayva, lezzetli ve sağlıklı bir meyve olmasının yanı sıra, kabuğuyla da birçok fayda sunar. Pek çok kişi ayva yerken kabuklarını atmayı tercih etse de, aslında bu kabuklar oldukça değerli bir besin kaynağıdır. İşte ayva kabuklarını atmamanız için bazı önemli nedenler:

Ayva kabukları, meyvenin etli kısmına göre daha yüksek miktarda lif, antioksidan ve çeşitli vitaminler içerir. Özellikle C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından zengindir.

Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlık sorununu önler ve bağırsak sağlığını korur.

Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ayva kabuklarından çay tarifi: