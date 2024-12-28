Ayva Yerken Bir Kez Daha Düşünün...
Birçok kişi ayva yerken hata yapıyor. Neden ayva kabukları çöpe atılmamalı?
Ayva, lezzetli ve sağlıklı bir meyve olmasının yanı sıra, kabuğuyla da birçok fayda sunar. Pek çok kişi ayva yerken kabuklarını atmayı tercih etse de, aslında bu kabuklar oldukça değerli bir besin kaynağıdır. İşte ayva kabuklarını atmamanız için bazı önemli nedenler:
Ayva kabukları, meyvenin etli kısmına göre daha yüksek miktarda lif, antioksidan ve çeşitli vitaminler içerir. Özellikle C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından zengindir.
Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler, kabızlık sorununu önler ve bağırsak sağlığını korur.
Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
Ayva kabuklarından çay tarifi:
Ayva Çayı Malzemeleri Nelerdir?
1 adet ayvanın kabuğu ve çekirdekleri
1 adet kabuk tarçın
4-5 adet karanfil
4 bardak su
Ayva Çayı Hazırlanışı Nasıldır?
İşte ayva çayı tarifi:
Ayvayı yıkayıp kabuklarını soyun.
Kabukları çaydanlığa koyun.
Üzerine tarçın, karanfil ve su ekleyin.
Yaklaşık 15 dakika kaynatın ve 5 dakika demlenmesi için bekleyin.