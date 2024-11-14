Ayakkabı ve Çantalardan Çıkan Küçük Poşet Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Sakın Atmayın

Aslında bu poşetlerde "silika jel" adı verilen, nem emici bir madde bulunur. Silika jel, kumda doğal olarak bulunan silikondioksitten elde edilir ve ağırlığının %40'ına kadar nem emebilir. Bu özelliği sayesinde, ayakkabı, çanta, elektronik cihazlar gibi birçok ürünün ambalajında nemden korunmasını sağlar.