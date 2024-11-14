Ayakkabı ve Çantalardan Çıkan Küçük Poşet Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Sakın Atmayın
Ayakkabı ve çantalardaki küçük poşet hayatımızı kolaylaştıran ve birçok ürünü koruyan küçük bir kahramandır. Bu küçük poşetlerin aslında ne kadar faydalı olduğunu öğrenerek, onları daha bilinçli kullanabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni bir ayakkabı veya çanta aldığınızda kutunun içinde gördüğünüz, üzerinde "yemeyin" uyarısı bulunan küçük poşetlerin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? İşte kendisi küçük işlevi büyük poşetlerin sırrı...
Aslında bu poşetlerde "silika jel" adı verilen, nem emici bir madde bulunur. Silika jel, kumda doğal olarak bulunan silikondioksitten elde edilir ve ağırlığının %40'ına kadar nem emebilir. Bu özelliği sayesinde, ayakkabı, çanta, elektronik cihazlar gibi birçok ürünün ambalajında nemden korunmasını sağlar.
SİLİKA JEL NERELERDE KULLANILIR?
Silika jel poşetlerini sadece atmak yerine, farklı alanlarda kullanabilirsiniz:
Telefonunuz suya düştüğünde, bir poşete silika jel koyarak telefonu bu poşetin içine yerleştirin. Silika jel, telefonun içindeki nemi emerek cihazın zarar görmesini önleyebilir.
Spor çantanızda veya dolabınızda nemden dolayı kötü kokular oluşuyorsa, içine birkaç tane silika jel poşeti koyabilirsiniz.
Gümüş eşyalarınızın kararmasını önlemek için, sakladığınız kutunun içine silika jel koyabilirsiniz.
Kameranızın lenslerini nemden korumak için, çantanıza küçük bir silika jel poşeti koyabilirsiniz.