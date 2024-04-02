Ayak altına lavanta yağı sürende o problemden eser kalmıyor: Ayak altına lavanta yağı sürmek neye iyi gelir?
Ayağınızın altına lavanta yağı sürdüğünüzde var olan tüm o problemlerinizden kısa sürede kurtulduğunuzu göreceksiniz. Etkilerini gören akşam rutinine ekleyecek. İşte ayak altına lavanta yağı sürmenin mucizevi etkileri...
Günlük yaşam temposunda hemen herkesin muzdarip olduğu durumlardan bir tanesi ayaklarda meydana gelen ve tüm vücudu saran yorgunluk hissi olurken, yorgunluğu bıçak gibi kesip atacak mucize formül bulundu.
Akşamları eve geldiğinizde 15 dakikada kadar ayağınızın altına lavanta yağı sürdüğünüzde vücudunuzdaki değişime asla inanamayacaksınız.
İşte lavanta yağının bilinmeyen mucizevi faydaları ve ayak altına lavanta yağı sürmenin etkileri...
Lavanta esansiyel yağı, aroma terapilerde sıklıkla kullanılan yağ çeşitlerinden bir tanesi olurken lavanta yağı; uykusuzluğa, cilde, baş ağrısına, zihin sağlığına kadar pek çok alanda son derece etkilidir.
LAVANTA YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Akne tedavisinde son derece başarılıdır, sivilce oluşumunu engeller
Egzama ve kuru cildi yatıştırır
Kırışıklıkları büyük ölçüde azaltır ve leke oluşumunu engeller
Yaralar üzerinde iyileştirici bir etkisi bulunmaktadır
Güneş yanığı izlerini azaltır
Saç sağlığını koruma altına alır ve yeni saç oluşumunu tetikler
Mantar ve viral enfeksiyonlara karşı koruma altına alır
Uyku problemlerine iyi gelir, kaliteli uyku sürecinde olmanıza katkı sağlar
Adet ağrısına iyi gelir
LAVANTA YAĞININ AYAK SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ NELERDİR?
Lavanta yağının ayak sağlığına son derece büyük etkileri bulunmaktadır. Lavanta yağı ile yapılan ayak masajı, kişinin tüm yorgunluğunun yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda gergin olan kasların gevşemesine de katkı sağlamaktadır.
Sinir sistemi üzerinde son derece başarılı olan lavanta yağı, rahatlamanıza tüm stres ve sinirden arınmanıza yardımcı olacaktır.
Aynı zamanda antiinflamatuar ve antiseptik özellikleri bir hayli güçlü olan lavanta yağı vücutta bulunan iltihaplanmanın da önüne geçmektedir.
Dikkat: Bu haber tamamıyla genel bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmamak adına uygulamadan evvel uzmanınıza danışmayı ihmal etmeyin.