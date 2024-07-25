Avuç İçinde 'M' Harfi Olanlar Dikkat: Başınıza Neler Geleceğini Haber Veriyor
Kiroloji olarak bilinen okültist inanışa göre, ellerimizin sıcaklığı, nemli ya da kuru oluşu, el derimizin yapısı gibi detaylar hayatımız hakkında önemli detaylar barındırıyor. Dünya genelinde ilgiyle takip edilen bu öğretide en sık rastlanılan durum ise avuç içerisinde yer alan 'M' harfine benzer yapı. Kirolojiye göre bu sembolün anlamı ve etkileri haberimizde...
Ellerimizde yer alan ve doğuştan belirlenen çizgiler, birçok insanda farklı şekilde tasarlanmıştır. Tıpkı parmak izlerimiz gibi aynı el izlerine sahip olmamız mümkün olmasa da, çizgilerin izlediği rota birçok insanda benzer olabiliyor.
Kiroloji olarak bilinen bu öğreti, elimizde bulunan çizgilerin yapısı, el sıcaklıklarımız, derilerin kalınlığı ve daha birçok özelliğe bakarak kaderimiz hakkında varsayımlarda bulunuyor.
ELİNDE M HARFİ BULUNANLAR DİKKAT
Kirolojide en sık rastlanılan durum ise avuç içerisinde yer alan ve ilk bakışta M harfine benzeyen yapıdır. Bu işarete sahip kişiler için benzer bir gelecek kurgulaması yapan Kirolojiye göre, avucunda M harfi bulunanları genel olarak olumlu şeyler bekliyor. Gelin bu sembolün anlamını farklı yönleriyle ele alalım.
Avuç içerisinde farklı çizgilerin kesişimiyle oluşan 'M' harfi, üç temel çizgiyi barındırır. Bu öğretiye göre "M" harfi maddi dünyanın, başarının ve büyük fırsatların işaretidir.
Kariyerde, iş dünyasında ve parada şans sembolüdür. Ayrıca, bu harf kirolojide Usta işaret olarak da yorumlanır. Bu, kişinin belirli bir faaliyet alanında büyük bir yeteneğe sahip olduğu ve bu alanda büyük başarılara ulaşabileceği anlamına gelir.
M İŞARETİ HER İKİ ELİNİZDE DE BULUNUYORSA DİKKATLİ OLUN
Ayrıca, bu sembolün her iki elde de bulunması ve en önemlisi sol ve sağ avuç içlerinde "M" harfinin aynı olması durumunda, bu iyi bir işaret değildir. Bu, insanın doğduğu şeyle bu dünyayı terk edeceği anlamına gelir. Burada gelişim ve hedef odaklılık eksikliği görülüyor. Eğer "M" harfi sadece aktif elde (yani sağ elde sağ el kullanıcısı) bulunuyorsa, bu, kişinin hayattaki her şeyi kendisinin başardığı anlamına gelir. O çalışkan ve hırslıdır.
Runolojiye inanırsanız, avuç içindeki bu harf, Ehwaz adında bir run işaretine benzer. Bu run, hayatta daha iyi değişikliklere, başarıya, kendini geliştirme çabasına, gelişme, sonuna kadar gitme ve zorluklardan korkmama, kararlılık ve enerjiyi işaret eder.
Ve eğer halk inanışlarına inanırsanız, avuç içindeki "M" harfi hayattaki tüm yolları açar, çünkü bu işaretin sahipleri hayattan ne istediklerini bilir ve hedeflerine ulaşırlar.