Avokadoyu Yumuşak Hale Getirmenin Basit Yolu: Sadece 10 Dakika Yetiyor

DOĞAL YOLLARLA OLGUNLAŞTIRMA

Avokadoyu hızla olgunlaştırmak için fırın dışında da bazı etkili yöntemler bulunuyor:

Meyvelerle bekletme: Avokadoyu etilen gazı üreten elma, muz, armut, mango, kayısı, erik veya kavun gibi meyvelerin yanına koyarak büyük bir kağıt torbaya yerleştirin. Torbanın ağzını sıkıca kapatın. Bu yöntemle avokado genellikle bir iki gün içinde olgunlaşır.

Oda sıcaklığında bekletme: Avokadoyu 20°C civarında saklamak, olgunlaşma sürecini hızlandırır. Araştırmalar, 13°C gibi daha düşük sıcaklıklara kıyasla, daha sıcak ortamda daha fazla etilen üretildiğini ve bu sürecin hızlandığını gösteriyor.

Avokadoyu buzdolabında veya pencere kenarı gibi soğuk ortamlarda saklamak ise olgunlaşmayı geciktirir. Eğer uzun süre taze kalmasını istiyorsanız, olgunlaşmamış avokadoları soğuk bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.