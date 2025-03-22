ATV'nin Fenomen Dizisinde Yaprak Dökümü! 5 Oyuncu Birden Diziye Veda Ediyor

ATV’nin çarşamba akşamlarına damgasını vuran ve uzun soluklu başarı grafiğiyle dikkat çeken Kuruluş Osman dizisinde oyuncu değişikliği yaşanıyor. Yeni sezon için hazırlıklara başlayan yapım ekibi, senaryoda değişikliklere giderken bazı karakterlerin hikayesi ise sona erdi. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı ve Bozdağ Film imzası taşıyan diziden tam 5 oyuncu ayrılıyor.