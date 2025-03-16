ATV'de Beklenmedik Gelişme! İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor

Son dönemde birçok dizinin düşük izlenme oranları nedeniyle erken final yapması dikkat çekerken, Zembilli de bu yapımlar arasına katıldı. Holding, Annem Ankara, Siyah Kalp gibi dizilerin ardından ATV’nin Üs Yapım imzalı projesi de izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.