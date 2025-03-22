ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor

ATV, daha önce final yapan Zembilli dizisinin ardından şimdi de yeni dizisi Başka Bir Gün için final kararı verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dizi ATV
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor - Resim: 1

Televizyon dünyasında bir yaprak dökümü daha yaşanıyor. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan diziler, yayın hayatına kısa sürede veda ediyor. Atv, daha önce final yapan Zembilli dizisinin ardından şimdi de yeni dizisi Başka Bir Gün için ipi çekti.

1 3
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor - Resim: 2

Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapım, yayın hayatına yeni başlamasına rağmen beklenen ilgiyi göremedi.

2 3
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor - Resim: 3

REYTİNG SINAVINDA SINIFTA KALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde 8. bölümüyle ekrana gelen Başka Bir Gün dizisi, 10. bölümüyle final yaparak ekran yolculuğunu tamamlayacak.

BBC’nin beğenilen dizisi Keeping Faith'ten uyarlanan Başka Bir Gün'ün senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı imzası taşırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyordu. Yapım, güçlü kadrosuna rağmen reyting sınavında sınıfta kaldı.

3 3