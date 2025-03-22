ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor

Televizyon dünyasında bir yaprak dökümü daha yaşanıyor. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan diziler, yayın hayatına kısa sürede veda ediyor. Atv, daha önce final yapan Zembilli dizisinin ardından şimdi de yeni dizisi Başka Bir Gün için ipi çekti.