ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
ATV, daha önce final yapan Zembilli dizisinin ardından şimdi de yeni dizisi Başka Bir Gün için final kararı verdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Televizyon dünyasında bir yaprak dökümü daha yaşanıyor. Reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayan diziler, yayın hayatına kısa sürede veda ediyor. Atv, daha önce final yapan Zembilli dizisinin ardından şimdi de yeni dizisi Başka Bir Gün için ipi çekti.
Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapım, yayın hayatına yeni başlamasına rağmen beklenen ilgiyi göremedi.
REYTİNG SINAVINDA SINIFTA KALDI
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde 8. bölümüyle ekrana gelen Başka Bir Gün dizisi, 10. bölümüyle final yaparak ekran yolculuğunu tamamlayacak.
BBC’nin beğenilen dizisi Keeping Faith'ten uyarlanan Başka Bir Gün'ün senaryosu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı imzası taşırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyordu. Yapım, güçlü kadrosuna rağmen reyting sınavında sınıfta kaldı.