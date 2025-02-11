Astronotların Yemesi Yasak Olan Yemekler Ortaya Çıktı: Duyunca Hak Vereceksiniz

TAT ALMA DUYUSU ZAYIFLIYOR

Uzayda, yerçekimi olmadığı için vücut sıvılarımız, özellikle de kan ve mukus, baş bölgemizde toplanıyor. Bu durum, burun tıkanıklığına yol açarak astronotların tat alma duyusunu olumsuz etkiliyor. Baharatlı yiyecekler, zaten hassas olan bu durumu daha da kötüleştirebilir.

REFLÜYÜ ŞİDDETLENDİRİR

Acı biber gibi baharatlı yiyecekler ve soslar, astronotlarda mide yanması, reflü ve diğer mide rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Yerçekimi olmadan mide asidinin yemek borusuna geri kaçma riski arttığı için bu durum, reflüyü daha da şiddetlendirebilir.