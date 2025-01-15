Astrolog Dinçer Güner ‘3 Gün Sürecek’ Diyerek Uyardı: Büyük Kaos Dönemi Başladı!
Ünlü astrolog Dinçer Güner, burçlar üzerinde 3 gün boyunca etkisini ağır şekilde hissettirecek olan döneme girildiğini açıklayarak, 12 burcu birden uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
15 Ocak 2025 tarihinde Güneş ile Mars gezegenlerinin karşı karşıya gelmesiyle birlikte, sinirlerin gerildiği, rekabetin zirveye çıktığı ve sabırsızlığın arttığı bir döneme giriyoruz. Bu etki, 3 gün sürecek ve tüm burçlar üzerinde belirgin etkiler yaratacak. Astrolog Dinçer Güner, bu döneme dair uyarılarda bulundu.
SABIR AZALACAK, TARTIŞMALAR ARTACAK
Güneş ve Mars'ın karşı karşıya gelmesi, genellikle ego savaşları, ani öfke patlamaları ve rekabetçi duyguları ön plana çıkaran bir etki yaratıyor.
Astrolog Dinçer Güner, bu dönemde "Kendimi ortaya koymalıyım", "Kimse beni hafife almamalı" gibi düşüncelerin güçleneceğini belirterek, sabrın azalabileceği uyarısında bulundu. Özellikle küçük hataların bile büyük tepkilere yol açabileceği bir döneme girildiğini belirten Güner, "Olur canım, dert etme" denilen şeylerin, bu dönemde bir anda "Nasıl böyle bir şey yaparsın?" şeklinde patlak verebileceğini söyledi.
AŞIRI ÖZGÜVEN HÜSRAN GETİRECEK
Dinçer Güner, bu süreçte dikkatsizlik veya aşırı cesaret yüzünden sakarlıklar veya küçük kazalar yaşanabileceğini belirtti. Güner, iş yerinde "Ben daha iyi biliyorum" diyerek tartışmalara girebileceğimizi, aile içinde ise "Sözümü geçirmem lazım" dürtüsüyle hareket edebileceğimizi belirtti. Ünlü astrolog, bu dönemde bazen "Benim dediğim olacak" tavrının, bizi zor durumda bırakabileceğini de vurguladı.
ÖFKENİZİ YATIŞTIRIN
Astrolog Dinçer Güner, bu dönemde aslında herkesin en büyük isteğinin "kabul görmek" ve "takdir edilmek" olduğunu, ancak bu isteğin öfke veya saldırganlıkla ifade edilmesinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Güner, bu dönemde, uzun süredir ertelediğiniz işler için motivasyon bulunabileceğini ve bunları tamamlama yönünde bir istek duyulabileceğini ifade etti.
FİZİKSEL AKTİVİTELERE YÖNELİN
Bu dönemde fiziksel aktivitelerin önemi artıyor. Astrolog Güner, spor yapmanın, yürüyüşe çıkmanın, dans etmenin hatta ev temizliği yapmanın bu dönemde iyi geleceğini önerdi. Fiziksel hareketlilik, sinirleri yatıştırmak ve bu gergin dönemi atlatmak için faydalı olabilir.
15 Ocak 2025'te Güneş ile Mars'ın karşı karşıya gelmesiyle başlayan bu süreçte, sabırlı olmak, sakin kalmak ve fiziksel aktiviteye yönelmek sağlıklı ilişkiler açısından büyük önem taşıyor.