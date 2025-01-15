Astrolog Dinçer Güner ‘3 Gün Sürecek’ Diyerek Uyardı: Büyük Kaos Dönemi Başladı!

FİZİKSEL AKTİVİTELERE YÖNELİN

Bu dönemde fiziksel aktivitelerin önemi artıyor. Astrolog Güner, spor yapmanın, yürüyüşe çıkmanın, dans etmenin hatta ev temizliği yapmanın bu dönemde iyi geleceğini önerdi. Fiziksel hareketlilik, sinirleri yatıştırmak ve bu gergin dönemi atlatmak için faydalı olabilir.

15 Ocak 2025'te Güneş ile Mars'ın karşı karşıya gelmesiyle başlayan bu süreçte, sabırlı olmak, sakin kalmak ve fiziksel aktiviteye yönelmek sağlıklı ilişkiler açısından büyük önem taşıyor.