İşte ASMR videolarının çok izlenme sebebi
Bilimsel olarak beyinsel orgazm ya da beyin karıncalanması olarak nitelendirilen ASMR videoları 7’den 70’e tüm sosyal medya platformlarda büyük talep görüyor. Peki en çok hangi ASMR videoları izleniyor, ASMR videoları neden bu kadar çok dikkat çekiyor, ASMR videoları her zaman rahatlatıyor mu?
ASMR: Automonous Sensory Meridian Response yani, “Ay içim bi hoş oldu.” En basit anlamıyla "iç gıdıklanması" olarak adlandırdığımız ASMR'nin dilimizdeki karşılığı, Otonom Duyusal Meridyen Tepkisi. Bilimsel olarak da beyinsel orgazm ya da beyin karıncalanması olarak nitelendiriliyor.
İngilizcede satisfying" Türkçede ise “tatmin edici” olarak adlandırılan videolar internet videolarının yaygınlaşmaya başladığı zamanlardan beri hayatımızın içinde. Fakat ASMR’nin popülerleşmeye başlama süreci, Maria takma isimli bir Youtube kullanıcısının 2009 yılında açtığı ve yatıştırıcı bulduğu ses içeriklerini kayıt altına alarak bir araya toplayıp paylaşıma sunduğu Gentle Whispering” (Nazik Fısıldama) adlı kanala dayanmaktadır. Maria gibi ASMR videoları çekilen ve artık sanatçı olarak adlandırılan kişilere ASMRtist” deniliyor.
ASMR VİDEOLARININ İÇERİK ÖRNEKLERİ
7’den 70’e tüm sosyal medya platformlarında çılgınlar gibi izlenen ve talep edilen ASMR video örnekleri ise şöyle:
Ekran karşısında
• yemek yemek
• yemek yapmak
• kısık müzik eşliğinde fısıltılı konuşma
• makyaj yapmak
• iç gıdıklayıcı sesler çıkarmak
• yavaş hareketlerle bir cisime yumuşakça dokunmak
• ev eşyalarını düzenlemek
• havlu katlamak
• ev ürünlerini organize etmek
• kinetik kumla oynamak
• sabun kesmek
• balon ve pilates topu gibi ürünlerin patlama anlarını yavaş çekimde göstermek
• aynı döngüde ilerleyen geometrik şekilleri kayda almak
• tıbbi muayene simülasyonları
• saç modelleri eğitimi
• pres makinesinin içine atılan cisimlerin parçalandığını gösteren videolar bile ASMR videoları örnekleri içinden sadece birkaçı.
Her zaman karşımıza çıkan ve ASMR olduğunu düşünmediğimiz örneklerden biri de dondurma, bisküvi, çikolata reklamlarıdır. Isırık seslerine eklenen ses efektleri, çıtırtılar, ısırma anlarının gösterimlerine de bir çeşit ASMR diyebiliriz.