İşte ASMR videolarının çok izlenme sebebi

ASMR VİDEOLARININ İÇERİK ÖRNEKLERİ

7’den 70’e tüm sosyal medya platformlarında çılgınlar gibi izlenen ve talep edilen ASMR video örnekleri ise şöyle:

Ekran karşısında

• yemek yemek

• yemek yapmak

• kısık müzik eşliğinde fısıltılı konuşma

• makyaj yapmak

• iç gıdıklayıcı sesler çıkarmak

• yavaş hareketlerle bir cisime yumuşakça dokunmak

• ev eşyalarını düzenlemek

• havlu katlamak

• ev ürünlerini organize etmek

• kinetik kumla oynamak

• sabun kesmek

• balon ve pilates topu gibi ürünlerin patlama anlarını yavaş çekimde göstermek

• aynı döngüde ilerleyen geometrik şekilleri kayda almak

• tıbbi muayene simülasyonları

• saç modelleri eğitimi

• pres makinesinin içine atılan cisimlerin parçalandığını gösteren videolar bile ASMR videoları örnekleri içinden sadece birkaçı.