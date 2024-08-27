Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış
Asma yaprağında morarma oluşumunu engellemenin önemli olduğunu biliyor muydunuz?
Asma yaprağında morarma oluşumunu engellemenin önemli olduğunu biliyor muydunuz? Asma yaprakları, morarmaya oldukça hassastır ve bu durum genellikle saklama koşullarından kaynaklanmaktadır. Asma yapraklarınızı morarmadan saklamak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır.
Öncelikli olarak yaprakların güzelce yıkanması gerekmektedir.
Yıkama işleminden sonra bir tencere içine yaprakları koyunuz ve üzerine fazla geçmeyecek şekilde sıcak su ekleyiniz.
Yaprakların rengi sarıya çalana kadar bir süre tencere içinde bekletmeniz önemlidir.
Rengi döndükten sonra suyunu süzerek buzdolabı poşetlerine koyup, buzlukta saklayabilirsiniz.
Asma yapraklarını muhafaza etmekle ilgili merak edilen önemli konulardan biri buzdolabında saklanır mı konusudur. Yaprakların tazeliği koruması ve uzun süre dayanması için buzlukta saklanması önerilmektedir.
Taze Toplanan Asma Yaprağı Derin Dondurucuya Konur Mu?
Asma yapraklarını arzuya göre kuru saklayabileceğiniz gibi taze ya da salamura edilmiş haliyle de saklayabilmeniz mümkündür. Uzun süre bozulmadan saklanması için önerilen en iyi yöntem buzlukta yani derin dondurucuda saklamaktır. Asma yaprakları uygun bir şekilde saklandığında tazeliğini 1 seneye kadar koruyabilir. Son dönemlerde konuyla alakalı cevabı en çok araştırılan sorulardan biri salamura yaprak açıldıktan sonra nasıl saklanır sorusudur. Kullanılmayan ya da daha sonra kullanılmak için ayrılan salamura yapraklarını da temizleyip suyunu akıttıktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucuda saklayabilirsiniz.
Buzlukta Üzüm Yaprağı Nasıl Saklanır?
Asma yaprakları genellikle beyaz üzüm yapraklarından elde edilmektedir. Bu yaprakları daha sonra kullanmak istediğinizde birtakım işlemlerden geçirerek buzluğa kaldırabilirsiniz. Üzüm yapraklarını buzlukta saklamanın pek çok metodu vardır. En basit metot ise şu şekildedir:
Öncelikli olarak buzlukta saklanılmak istenen üzüm yaprakları yıkanır.
Ardından bir tencere içine yapraklar dizilir ve her bir yaprağın arasına tuz dökülür.
on olarak yaprakların üzerini çok az örtecek kadar su eklenir. Eğer yapraklar suyla buluşunca yüzeye doğru çıkmaya başlarda bir tabağı üzerine koyarak bu durumu engelleyebilirsiniz.
İşlemi tamamladıktan sonra altı ya da yedi saat kadar beklemeniz tavsiye edilir. Bekleme süresi bittikten sonra yaprakların suyunu süzerek, buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Ve ardından buzluğa kaldırabilirsiniz. -
Kaynak: Sabah.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com