Asma yaprağında morarma mı oluyor? Olmaması için böyle saklanmalıymış

Buzlukta Üzüm Yaprağı Nasıl Saklanır?

Asma yaprakları genellikle beyaz üzüm yapraklarından elde edilmektedir. Bu yaprakları daha sonra kullanmak istediğinizde birtakım işlemlerden geçirerek buzluğa kaldırabilirsiniz. Üzüm yapraklarını buzlukta saklamanın pek çok metodu vardır. En basit metot ise şu şekildedir:

Öncelikli olarak buzlukta saklanılmak istenen üzüm yaprakları yıkanır.

Ardından bir tencere içine yapraklar dizilir ve her bir yaprağın arasına tuz dökülür.

on olarak yaprakların üzerini çok az örtecek kadar su eklenir. Eğer yapraklar suyla buluşunca yüzeye doğru çıkmaya başlarda bir tabağı üzerine koyarak bu durumu engelleyebilirsiniz.

İşlemi tamamladıktan sonra altı ya da yedi saat kadar beklemeniz tavsiye edilir. Bekleme süresi bittikten sonra yaprakların suyunu süzerek, buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Ve ardından buzluğa kaldırabilirsiniz. -

Kaynak: Sabah.com.tr - Fotoğraflar: youtube.com