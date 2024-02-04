Araştırma: Türklerin 'en sevdiği' ve 'asla yemem' dediği çorba aynı

KELLE PAÇA LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Halkın kelle paça çorbasından sonra en sevdiği diğer çorbalar ise yüzde 18,8 ile mercimek çorbası, yüzde 10,9 ile işkembe çorbası, yüzde 9,4 ile tarhana çorbası ve yüzde 7,8 ile yayla çorbası olarak sıralandı.