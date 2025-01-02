Apple'dan Türkiye Hamlesi: Yeni Iphone Telefonlar Ucuza Satılacak

DAHA UYGUN FİYATA SATILACAK

Apple'ın yeni modeli iPhone SE 4, 6.06 inç OLED ekran, güçlü A18 işlemci ve 8 GB RAM gibi etkileyici özelliklerle donatıldı. Bu sayede kullanıcılar, amiral gemisi modellerinde bulunan performansı daha uygun bir fiyata deneyimleyebilecekler. Ayrıca, Apple'ın kendi tasarladığı 5G modemi sayesinde cihazın maliyeti düşürüldü.