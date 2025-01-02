Apple'dan Türkiye Hamlesi: Yeni Iphone Telefonlar Ucuza Satılacak
Apple'ın yeni iPhone modeli telefonları ile ilgili flaş Türkiye hamlesi ortaya çıktı. Apple'ın yeni modeli iPhone SE 4'ün Türkiye'de 499 dolardan (17.623 TL) satışa sunulması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Telefon fiyatlarının hızla yükseldiği günümüzde, Apple'ın uygun fiyatlı bir seçenek sunmaya hazırlanması sektörde büyük yankı uyandırdı. Özellikle Türkiye pazarında, iPhone SE serisi her zaman popüler olmuştu. Şimdi ise, daha da gelişmiş özellikleriyle iPhone SE 4, Türk kullanıcıların beklentilerini karşılamaya geliyor.
DAHA UYGUN FİYATA SATILACAK
Apple'ın yeni modeli iPhone SE 4, 6.06 inç OLED ekran, güçlü A18 işlemci ve 8 GB RAM gibi etkileyici özelliklerle donatıldı. Bu sayede kullanıcılar, amiral gemisi modellerinde bulunan performansı daha uygun bir fiyata deneyimleyebilecekler. Ayrıca, Apple'ın kendi tasarladığı 5G modemi sayesinde cihazın maliyeti düşürüldü.
iPHONE 14 SATIŞTAN KALDIRILACAK MI?
iPhone SE 4'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, Apple'ın mevcut modeli iPhone 14'ün geleceği merak konusu oldu. Şirketin, iPhone 14'ü satıştan kaldırarak yerini tamamen iPhone SE 4'e bırakması bekleniyor. Bu durum, iPhone 14'e sahip olan veya almak isteyen kullanıcıları yeni modele yönlendirecek.
iPhone SE 4'ün Türkiye'de 499 dolardan (17.623 TL) satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyat, Türkiye pazarında iPhone'a ulaşmak isteyen ancak yüksek fiyatlardan çekinen kullanıcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle genç kullanıcılar ve bütçesini aşırı zorlamak istemeyenler, iPhone SE 4'ü tercih edebilir.