Antik Çağlardan Beri Türkiye’de Yetişiyor! Bütün Dünya Kapış Kapış Alıyor

Akdeniz iklimine özgü bu şifalı bitki, mutfakların yanı sıra ilaç ve kozmetik sanayisinde de yoğun olarak kullanılıyor. Türkiye, kekik üretimi ve ihracatında dünya çapında önemli bir konuma sahip.

Özellikle Antalya, Muğla, Mersin, Aydın, İzmir ve Hatay gibi iller, kekik üretiminin merkez üssü olarak öne çıkıyor. Bu bölgelerde yetişen taze kekik, kurutulmuş kekik ve kekik yağı gibi ürünler, dünya pazarlarında büyük talep görüyor. Türkiye’nin zengin toprakları ve uygun iklim koşulları, kekiği hem kaliteli hem de ekonomik bir ürün haline getiriyor.