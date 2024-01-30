Anketten çıkan sonuç şaşırttı: 2023 ve 2024 birer renk olsa hangisi olurdu?
XSIGHTS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Marketing Türkiye için çok ilginç bir araştırma yaptı ve katılımcılardan 2023 ve 2024 yılını renklendirmelerini istedi. Anketten ilginç sonuçlar çıktı.
XSIGHTS, Marketing Türkiye için çok ilginç bir çalışma yaptı ve bu çalışmanın sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı.
Araştırmada katılımcılara “2023 ve 2024 bir renk olsa ne olurdu?” diye soruldu.
2023 YILININ RENGİ GRİ OLDU
Çalışmaya katılanların verdiği cevaba göre 2023 yılı en çok gri renk ile özdeşleşmiş. Yaklaşık her 4 kişiden 1’i için 2023 yılının rengi gri olmuş. Bu renk ise araştırmaya katılanlar tarafından en fazla mutsuzluk, bilinmezlik ve karamsarlık duygularını çağrıştırmış.
Yüksek enflasyon, 6 Şubat 2023 depremi, ekonomik zorluklar ve fahiş zamlar 2023 yılının gri renk olarak belirlenmesinde etkili olmuş gibi gözüküyor.
2024 YILININ RENGİ NASIL?
Katılımcılar bu soruya ağırlıklı olarak beyaz ve mavi renk cevabını verdi. 2024 yılının rengi ağırlıklı olarak beyaz olurken, mavi renk onu takip ediyor. Her 4 kişiden 1’i 2024 yılını beyaz renk ile özdeşleştirdi.
Araştırma sonucunu değerlendiren XSIGHTS ekibi, cevaplardan yola çıkarak bu renklerin çağrıştırdığı duyguları incelediklerinde ise kişilerin 2024’e dair beklenti ve temennilerinin sağlık ve neşe olduğu görülüyor.