Android'in 5 Gizli Özelliği Ortaya Çıktı: Apple Kullanıcılarına iOS'u Unutturacak

Android akıllı telefonlar, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesine geçerek günlük yaşamı kolaylaştıran güçlü cihazlar haline geldi. Ancak çoğu kullanıcı, bu telefonların sunduğu gizli yeteneklerin farkında değil. İşte Android cihazınızda hemen keşfetmeniz gereken beş gizli süper güç...

1- Wİ-Fİ ŞİFRESİNİ GİZLİ PAYLAŞMAK

Wi-Fi şifrenizi paylaşırken herkese ifşa etmek zorunda değilsiniz. Android, Wi-Fi şifrelerini QR kodu üzerinden paylaşma imkanı sunarak bu süreci kolaylaştırıyor. Ayarlar > Bağlantılar > Wi-Fi > Mevcut Ağ yolunu izleyip QR kodu oluşturun ve diğerleri sadece bu kodu tarayarak şifrenize ihtiyaç duymadan Wi-Fi’a bağlansın.