Android'in 5 Gizli Özelliği Ortaya Çıktı: Apple Kullanıcılarına iOS'u Unutturacak
Son dönemde gelişiminde hızlı bir ivme kazanan Android, öyle özelliklere sahip ki, Apple kullanıcıları dahi Android'lere geçiş yapmaya başladı. Bununla birlikte Android'in 5 gizli süper gücü de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Android akıllı telefonlar, sadece bir iletişim aracı olmanın ötesine geçerek günlük yaşamı kolaylaştıran güçlü cihazlar haline geldi. Ancak çoğu kullanıcı, bu telefonların sunduğu gizli yeteneklerin farkında değil. İşte Android cihazınızda hemen keşfetmeniz gereken beş gizli süper güç...
1- Wİ-Fİ ŞİFRESİNİ GİZLİ PAYLAŞMAK
Wi-Fi şifrenizi paylaşırken herkese ifşa etmek zorunda değilsiniz. Android, Wi-Fi şifrelerini QR kodu üzerinden paylaşma imkanı sunarak bu süreci kolaylaştırıyor. Ayarlar > Bağlantılar > Wi-Fi > Mevcut Ağ yolunu izleyip QR kodu oluşturun ve diğerleri sadece bu kodu tarayarak şifrenize ihtiyaç duymadan Wi-Fi’a bağlansın.
2- ANINDA METİN ÇEVİRİSİ
Farklı dillerde metinlerle mi uğraşıyorsunuz? Android’in metin çeviri özelliği ile bu çok kolay. Çevirmek istediğiniz metni seçip açılır menüden “Çevir” seçeneğini seçin. İlk kullanımda bir dil paketi indirmeniz gerekebilir, ancak bir kez indirdikten sonra her seferinde hızlıca çevirebilirsiniz. Bu özellik, uygulamalarda ve web sitelerinde sorunsuz çalışır.
3- TERS ŞARJ İLE BAŞKA CİHAZ ŞARJ EDEBİLMEK
Bir arkadaşınızın telefonunun şarjı mı bitti? Android cihazınız, ters şarj özelliğiyle başka bir telefon veya aksesuarı şarj edebilir. USB-C kablosu ile başka bir cihaza bağlayın ve şarj etmeye başlayın. Eğer cihazınız kablosuz şarj destekliyorsa, TWS kulaklıklar veya akıllı saatler gibi cihazları kablosuz ters şarj edebilirsiniz. Ancak bu özellik, pilinizi hızla tüketebileceği için yalnızca acil durumlarda kullanmak daha mantıklı.
4- TEK CİHAZDA 2 AYNI UYGULAMA
İki farklı sosyal medya hesabı kullanıyorsanız, artık iki telefon taşımaya gerek yok. Çoğu Android cihaz, uygulama klonlama özelliğiyle aynı telefonda iki WhatsApp veya Instagram hesabını yönetme imkanı sunar. Ayarlardan uygulama klonlama özelliğini aktif ederek, ikinci bir hesap oluşturabilirsiniz. Google Pixel kullanıcıları bile bu özelliği Parallel Space gibi uygulamalarla kullanabilir.
5- GELİŞTİRİCİ SEÇENEKLERE KAPI AÇIK
Android’in gizli güçlerine erişmek için geliştirici seçeneklerini açabilirsiniz. Ayarlar > Hakkında bölümünde yer alan yapı numarasına yedi kez dokunarak bu menüyü aktif edebilirsiniz. Geliştirici seçeneklerinde Bluetooth cihaz sınırlamalarını kaldırmak, özel ROM yüklemek veya genişletilmiş uyandırma gibi güçlü özellikler bulunur. Ancak, dikkatli olun: Önyükleyici kilidini açmak, bazı bankacılık uygulamalarının çalışmasını engelleyebilir.