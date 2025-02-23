Android 15 Tabanlı One UI 7'de Son Viraj! İşte Güncelleme Alacak Modeller

Dikkat çeken nokta ise, üçüncü ve dördüncü beta sürümleri arasında yaklaşık bir buçuk aylık bir boşluk bulunması. Bu da güncellemenin kararlı sürümünün çok yakında çıkacağını işaret ediyor. Ayrıca, Samsung'un bir beta moderatörü de One UI 7.0'ın dağıtımının yaklaştığını doğruladı.