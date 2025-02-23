Android 15 Tabanlı One UI 7'de Son Viraj! İşte Güncelleme Alacak Modeller
Samsung'un Android 15 tabanlı yeni arayüzü One UI 7, ilk olarak Galaxy S25 serisi ile birlikte kullanıcılarla buluştu. Ancak şirket, bu güncellemeyi diğer modellerine de sunmaya hazırlanıyor. Beta test sürecinin son aşamaya gelmesi, güncellemenin çok yakında geniş çapta dağıtıma çıkabileceğini gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsung, Aralık ayında One UI 7'nin beta sürecini başlatmıştı ve geçtiğimiz hafta dördüncü beta sürümünü yayımladı. Bu sürüm, yapay zekâ destekli kamera filtreleri ve log video kaydı gibi yeni özellikler getirirken, bazı hata düzeltmelerini de içeriyor.
Dikkat çeken nokta ise, üçüncü ve dördüncü beta sürümleri arasında yaklaşık bir buçuk aylık bir boşluk bulunması. Bu da güncellemenin kararlı sürümünün çok yakında çıkacağını işaret ediyor. Ayrıca, Samsung'un bir beta moderatörü de One UI 7.0'ın dağıtımının yaklaştığını doğruladı.
GÜNCELLEME ALACAK MODELLER BELLİ OLDU
One UI 7 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar
Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacak cihazlar listesi şu şekilde:
Galaxy S Serisi
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24+
Galaxy S24
Galaxy S24 FE
Galaxy S23 FE
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23+
Galaxy S23
Galaxy S22 Ultra
Galaxy S22+ 5G
Galaxy S22 5G
Galaxy S21 FE
Galaxy S21 Ultra
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S21
Galaxy Z Serisi (Katlanabilir Modeller)
Galaxy Z Fold6
Galaxy Z Flip6
Galaxy Z Fold5
Galaxy Z Flip5
Galaxy Z Fold4
Galaxy Z Flip4
Galaxy Z Fold3
Galaxy Z Flip3
Galaxy A Serisi
Galaxy A73
Galaxy A72
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A53 5G
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A33 5G
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A23
Galaxy A16
Galaxy A15 5G
Galaxy A15
Galaxy A14 5G
Galaxy A14
Galaxy A06
Galaxy A05s
Galaxy A05
Galaxy M Serisi
Galaxy M55
Galaxy M54
Galaxy M53
Galaxy M35
Galaxy M34
Galaxy M33
Galaxy M15
Galaxy F Serisi
Galaxy F55
Galaxy F54
Galaxy F34
Galaxy F23
Galaxy F15
Galaxy F14 5G
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KADEMELİ OLARAK GELİYOR
One UI 7 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak dağıtılması bekleniyor. Güncelleme, Samsung'un daha hızlı ve yapay zekâ destekli bir arayüz sunma hedefi doğrultusunda birçok yeni özellikle gelecek.