Ambulanslarda Yeni Dönem: Renk ve Sistemi Değişiyor
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 112 acil ambulans hizmetlerinde köklü değişikliklere gidildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte ambulansların renkleri değişirken, hizmet sistemi de tamamen dijital hale getirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Memişoğlu, yapılan değişikliklere ilişkin, "Ambulansların renkleri griye dönecek, böylece acil hastalar ile kronik hasta taşımada net bir ayrım sağlanacak. Ayrıca, tüm ambulanslarımız artık elektronik sistemlerle yönetilecek ve anlık takip mümkün hale gelecek." ifadelerini kullandı.
DAHA HIZLI VE KOORDİNELİ OLACAK
Bu yeniliklerin, acil müdahale ekiplerinin daha hızlı ve etkin şekilde koordine edilmesine katkı sağlayacağı belirtilirken, yeni sistem sayesinde ambulansların konumlarının, hasta durumlarının ve ulaşım sürelerinin gerçek zamanlı olarak takip edilebileceği vurgulandı. Dijital altyapının güçlendirilmesiyle sağlık ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale etmesinin hedeflendiği aktarıldı.
NAKİL AMBULANSLARI GRİ RENKTE OLACAK
Ambulanslarda yapılan değişiklikler kapsamında, nakil ambulanslarının renklerinde de farklılığa gidileceği açıklandı. Yeni düzenlemeye göre, acil hastalar için kullanılan 112 ambulansları kırmızı renkte kalacak, kronik hastaların naklini gerçekleştiren ambulanslar ise gri renge dönüştürülecek.
2026'DA DEVREYE GİRECEK
Bakan Memişoğlu, renk değişimiyle ilgili, "112 ambulansları yani acil durumlar için kullanılan kırmızı ambulanslarla, kronik hasta nakli yapan ambulanslar artık net bir şekilde ayırt edilecek. 2025 sonuna kadar adaptasyon süreci devam edecek ve 2026 itibarıyla yeni sistem tam anlamıyla devreye girecek." dedi.
Ayrıca, bu düzenleme ile kişisel ambulans kullanımının önüne geçileceği belirtilerek, tüm ambulansların kurumsal bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.