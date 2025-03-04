Ambulanslarda Yeni Dönem: Renk ve Sistemi Değişiyor

Bakan Memişoğlu, yapılan değişikliklere ilişkin, "Ambulansların renkleri griye dönecek, böylece acil hastalar ile kronik hasta taşımada net bir ayrım sağlanacak. Ayrıca, tüm ambulanslarımız artık elektronik sistemlerle yönetilecek ve anlık takip mümkün hale gelecek." ifadelerini kullandı.

DAHA HIZLI VE KOORDİNELİ OLACAK

Bu yeniliklerin, acil müdahale ekiplerinin daha hızlı ve etkin şekilde koordine edilmesine katkı sağlayacağı belirtilirken, yeni sistem sayesinde ambulansların konumlarının, hasta durumlarının ve ulaşım sürelerinin gerçek zamanlı olarak takip edilebileceği vurgulandı. Dijital altyapının güçlendirilmesiyle sağlık ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale etmesinin hedeflendiği aktarıldı.