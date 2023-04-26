Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der

Amasyalı çiftçi, "Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der. Hedef olarak Guinness rekorlar kitabına girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim" diyor.

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Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der - Resim: 1

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, küp çökeleğini toprağın altında 4 yıl sakladı. 

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Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der - Resim: 2

Bu kadar zamanda sakladığına inanmayanlar çıkınca yeni bir küpe çökelek koyup bu süreyi 5 yıla çıkardı. Çökeleğinin lezzeti bozulmayan çiftçinin hedefi, Guinness rekorlar kitabına girmek.

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Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der - Resim: 3

2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını belirterek toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness rekorlar kitabına başvurmayı hedefliyor.

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Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der - Resim: 4

'SATMAYA KALKSAM AMERİKA BİLE 'ALLAH ALLAH' DER'

2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaşan evli ve 3 çocuk babası Karakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla çıkardı. 

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