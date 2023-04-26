Amasyalı çiftçi: 'Satmaya kalksam Amerika bile 'Allah Allah' der

'SATMAYA KALKSAM AMERİKA BİLE 'ALLAH ALLAH' DER'

2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaşan evli ve 3 çocuk babası Karakuş, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla çıkardı.