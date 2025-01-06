Altın Sıvısı Olarak Biliniyor: 12 Saat Boyunca Pişiyor! Her Kaşığı Ayrı Şifa Dağıtıyor
Halk arasında sıvı altın olarak bilinen ve 12-24 saat kaynatarak yapılan kemik suyunun faydası saymakla bitmiyor. Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, et ve kemik suyunun protein ve kolajen açısından oldukça zengin bir besin olduğunu, bağışıklık hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlayarak enfeksiyonlara karşı direnç oluşturabileceğini belirtti.
Kaynak: DHA
Son zamanlarda sıkça duyduğumuz kemik suyu terimi, sağlık dünyasında büyük bir ilgi görüyor. Halk arasında sıvı altın olarak bilinen kemik suyu, hayvanların kemik ve eklemlerinin uzun süre suda kaynatılmasıyla elde edilen besleyici bir sıvıdır. Bu süreçte kemiklerden kolajen, mineraller ve diğer besin öğeleri suya karışır.
Et ve kemik suyunun protein ve kolajen açısından oldukça zengin bir besin olduğunu ve bağışıklık hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlayarak enfeksiyonlara karşı direnç oluşturabileceğini söyleyen Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, içerdiği mineraller ve amino asitlerle vücudu besleyerek hem enerji verdiğini hem de hastalık dönemlerinde toparlanmayı hızlandırabileceğini söyledi.
Et ve Kemik suyu, sığır, koyun, tavuk veya hindi gibi hayvanların et ve kemiklerinin 12 ila 24 saat boyunca su içinde uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen, son derece besleyici ve özel bir et suyu olduğunu aktaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Protein içeriği ise sadece kasları ve dokuları inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler, kan basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur, kemik yoğunluğunu korur ve uzun süre tok tutarak kilo yönetiminde etkili bir rol oynar."
KEMİK SUYUNUN FAYDALARI NELER?
Kemik suyunun en önemli özelliklerinden biri, yüksek miktarda kolajen içermesidir. Kolajen, cilt, eklemler ve bağ dokularının yapı taşı olarak bilinir. Cilt elastikiyetini artırır, eklem ağrılarını azaltır ve saçların güçlenmesine yardımcı olur.
İçerdiği amino asitler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekler, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.
Bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sorunlarını azaltır. Eklem sıvısının yapısına benzer olduğu için eklem sağlığını korur ve eklem ağrılarını hafifletir. İçerdiği amino asitler sayesinde daha iyi uykuya yardımcı olur.
KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR CİLDİ GENÇLEŞTİRİR
Tokluk hissi vererek daha az yemek yemenizi sağlar ve böylece kilo kontrolüne yardımcı olur. Cildin nem dengesini korur, kırışıklıkların oluşumunu yavaşlatır ve cilde gençlik verir. Saçların daha hızlı uzamasını, tırnakların güçlenmesini sağlar. Kısacası, kemik suyu sadece lezzetli bir içecek değil, aynı zamanda sağlığımız için de oldukça faydalı bir besindir.
KEMİK SUYU NASIL TÜKETİLİR?
Kemik suyunu çorbalarda, soslarda veya tek başına tüketebilirsiniz. Ayrıca, smoothie'lere veya kahvelere ekleyerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz. Ancak, hazır satın alınan kemik sularında yapay tatlandırıcılar veya koruyucu maddeler bulunabileceğinden, evde kendi kemik suyunuzu yapmanız daha sağlıklı olacaktır.