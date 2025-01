Altın Sıvısı Olarak Biliniyor: 12 Saat Boyunca Pişiyor! Her Kaşığı Ayrı Şifa Dağıtıyor

Et ve Kemik suyu, sığır, koyun, tavuk veya hindi gibi hayvanların et ve kemiklerinin 12 ila 24 saat boyunca su içinde uzun süre kaynatılmasıyla elde edilen, son derece besleyici ve özel bir et suyu olduğunu aktaran Dyt. Gamze Çakaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protein içeriği ise sadece kasları ve dokuları inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler, kan basıncının düzenlenmesine katkıda bulunur, kemik yoğunluğunu korur ve uzun süre tok tutarak kilo yönetiminde etkili bir rol oynar."