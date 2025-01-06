Altın Sıvısı Olarak Biliniyor: 12 Saat Boyunca Pişiyor! Her Kaşığı Ayrı Şifa Dağıtıyor

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz kemik suyu terimi, sağlık dünyasında büyük bir ilgi görüyor. Halk arasında sıvı altın olarak bilinen kemik suyu, hayvanların kemik ve eklemlerinin uzun süre suda kaynatılmasıyla elde edilen besleyici bir sıvıdır. Bu süreçte kemiklerden kolajen, mineraller ve diğer besin öğeleri suya karışır.

Et ve kemik suyunun protein ve kolajen açısından oldukça zengin bir besin olduğunu ve bağışıklık hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlayarak enfeksiyonlara karşı direnç oluşturabileceğini söyleyen Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, içerdiği mineraller ve amino asitlerle vücudu besleyerek hem enerji verdiğini hem de hastalık dönemlerinde toparlanmayı hızlandırabileceğini söyledi.