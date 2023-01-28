Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu
Dünyaca ünlü isimlerin Yunanlılara özgü fiziksel açıdan güzelliği ölçen altın orana göre yüz simetrisi incelendi.
Plastik Cerrahisi Julian De Silva, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın en yakışıklı erkeklerini altın oran tekniğiyle paylaştı.
İşte o isimler...
İlk sırada Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'ın yıldızı Rege-Jean Page yer aldı.
İkinci sırada 'Men in Black' yıldızı Chris Hemsworth yer aldı.
Üçüncü sırada ise Creed ve Black Panther serisiyle tanınan oyuncu Michael B. Jordan yer aldı.