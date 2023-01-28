Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu

Dünyaca ünlü isimlerin Yunanlılara özgü fiziksel açıdan güzelliği ölçen altın orana göre yüz simetrisi incelendi.

Son Güncelleme:
Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu - Resim: 1

Plastik Cerrahisi Julian De Silva, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dünyanın en yakışıklı erkeklerini altın oran tekniğiyle paylaştı.

İşte o isimler...

1 10
Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu - Resim: 2

İlk sırada Netflix'in sevilen dizisi Bridgerton'ın yıldızı Rege-Jean Page yer aldı.

2 10
Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu - Resim: 3

İkinci sırada 'Men in Black' yıldızı Chris Hemsworth yer aldı.

3 10
Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu - Resim: 4

Üçüncü sırada ise Creed ve Black Panther serisiyle tanınan oyuncu Michael B. Jordan yer aldı.

4 10