Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var

ALTIN ORAN NEDİR?

Altın oran, yaklaşık olarak 1,618'e eşit olan ve antik çağlardan beri sanat ve mimaride ideal oran olarak kabul edilen matematiksel bir orandır. Mısır piramitlerinden Leonardo da Vinci'nin tablolarına kadar pek çok yapıtta altın oranı görebiliriz. Bu oran, aynı zamanda insan vücudunun ideal orantılarını da ifade eder.