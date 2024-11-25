Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var
İngiliz Moda Konseyi, yüz ölçümlerini altın oranla karşılaştırarak dünyanın en güzel 10 kadının listesini oluşturdu. Bu listede yer alan kadınların yüz özellikleri, altın orana en yakın ölçülere sahip olduğu belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüzyıllardır sanat ve mimaride mükemmelliği ifade eden altın oran, şimdi de güzellik standartlarını belirlemeye başladı. İngiliz Moda Konseyi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, altın oran ölçütleri kullanılarak dünyanın en güzel 10 kadını sıralandı. Bu liste, güzellik algımızın ne kadar objektifleşebileceği konusunda önemli bir tartışma başlattı.
ALTIN ORAN NEDİR?
Altın oran, yaklaşık olarak 1,618'e eşit olan ve antik çağlardan beri sanat ve mimaride ideal oran olarak kabul edilen matematiksel bir orandır. Mısır piramitlerinden Leonardo da Vinci'nin tablolarına kadar pek çok yapıtta altın oranı görebiliriz. Bu oran, aynı zamanda insan vücudunun ideal orantılarını da ifade eder.
İşte altın orana göre en güzel 10 kadın...
10. Jourdan Dunn (İngiliz model)
9. Aishwarya Rai Bachchan (Hint oyuncu ve model)
8. Beyonce (ABD'li şarkıcı)
7. Ho Yeon Jung (Güney Koreli oyuncu ve model)
6. Deepika Padukone (Hint oyuncu ve model)
5. Taylor Swift (ABD'li şarkıcı)
4. Zendaya (ABD'li oyuncu)
3. Bella Hadid (ABD'li model)
2. Ariana Grande (Amerikalı şarkıcı)
1. Jodie Comer (İngiliz oyuncu)