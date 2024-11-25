Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var

İngiliz Moda Konseyi, yüz ölçümlerini altın oranla karşılaştırarak dünyanın en güzel 10 kadının listesini oluşturdu. Bu listede yer alan kadınların yüz özellikleri, altın orana en yakın ölçülere sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 1

Yüzyıllardır sanat ve mimaride mükemmelliği ifade eden altın oran, şimdi de güzellik standartlarını belirlemeye başladı. İngiliz Moda Konseyi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, altın oran ölçütleri kullanılarak dünyanın en güzel 10 kadını sıralandı. Bu liste, güzellik algımızın ne kadar objektifleşebileceği konusunda önemli bir tartışma başlattı.

1 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 2

ALTIN ORAN NEDİR?

Altın oran, yaklaşık olarak 1,618'e eşit olan ve antik çağlardan beri sanat ve mimaride ideal oran olarak kabul edilen matematiksel bir orandır. Mısır piramitlerinden Leonardo da Vinci'nin tablolarına kadar pek çok yapıtta altın oranı görebiliriz. Bu oran, aynı zamanda insan vücudunun ideal orantılarını da ifade eder.

2 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 3

İşte altın orana göre en güzel 10 kadın...

10. Jourdan Dunn (İngiliz model)

3 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 4

9. Aishwarya Rai Bachchan (Hint oyuncu ve model)

4 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 5


8. Beyonce (ABD'li şarkıcı)

5 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 6

7. Ho Yeon Jung (Güney Koreli oyuncu ve model)

6 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 7

6. Deepika Padukone (Hint oyuncu ve model)

7 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 8

5. Taylor Swift (ABD'li şarkıcı)

8 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 9

4. Zendaya (ABD'li oyuncu)

9 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 10

3. Bella Hadid (ABD'li model)

10 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 11


2. Ariana Grande (Amerikalı şarkıcı)

11 12
Altın Oran İle Dünyanın En Güzel 10 Kadını Belli Oldu: İlk Sırada Bakın Kim Var - Resim: 12

1. Jodie Comer (İngiliz oyuncu)

12 12