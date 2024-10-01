Altın Kaplamalı Zeytin Ürettiler: 1 Tanesinin Bile Fiyatı Dudak Uçuklattı
30 yılı aşkın bir süredir zeytin ticareti yapan Levent Usluer, altın tozu kaplamalı zeytin üretti. Zeytinin tane fiyatı bile dudak uçuklattı.
Kaynak: İHA
İstanbul'da yaşayan Levent Usluer, 30 yılı aşkın bir süredir zeytin ticareti yapıyor. Usluer, yenilebilir altın kaplamalı zeytin üretimi için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent aldı. Zeytinin sağlığını ön plana çıkarmak amacıyla bu yenilikçi ürünleri altın tozu ile kaplayan Usluer, taleplerin yoğunluğundan dolayı yetişmekte zorlandığını ifade etti.
TANE FİYATI BİLE DUDAK UÇUKLATTI
Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhleri tarafından büyük ilgi gören altın kaplamalı zeytin, 24 adetlik paketleriyle 300 dolardan satılıyor. Zeytinin bir tanesi ise 12,5 dolara denk geliyor.
ALTIN KAPLAMA ZEYTİNE YOĞUN İLGİ
Levent Usluer, “Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından yenilebilir altın kaplama zeytin üretmeyi başardık. Zeytin, kendi başına değerli bir ürün, biz de buna daha fazla değer katmak istedik.
Gerekli belgelerimizi tamamlayarak patent işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şu anda yurtdışından yoğun talepler alıyoruz, özellikle Arap ülkelerinden gelen istekler çok fazla ve bu taleplere yetişemiyoruz. Ürünümüzün bir kutusunu 500 dolara satışa sunuyoruz” dedi.