Altın Kaplamalı Zeytin Ürettiler: 1 Tanesinin Bile Fiyatı Dudak Uçuklattı

İstanbul'da yaşayan Levent Usluer, 30 yılı aşkın bir süredir zeytin ticareti yapıyor. Usluer, yenilebilir altın kaplamalı zeytin üretimi için Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent aldı. Zeytinin sağlığını ön plana çıkarmak amacıyla bu yenilikçi ürünleri altın tozu ile kaplayan Usluer, taleplerin yoğunluğundan dolayı yetişmekte zorlandığını ifade etti.