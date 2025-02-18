Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Aralığı Belli Oldu: Uzmanlar Dakikasına Kadar Açıkladı
Diyetisyen Tracy Lockwood Beckerman, akşam yemeği için en doğru saat aralığını açıkladı. Sağlıklı bir yaşam ve kilo kontrolü için beslenme düzeninine dikkat çeken Beckerman, akşam yemeğinin erkenden yenmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme konusunda en çok merak edilen konulardan biri de akşam yemeği saati. Birçok kişi, geç saatte yemek yemenin kilo alımına neden olduğunu biliyor ancak akşam yemeğini saat kaçta yemesi gerektiği konusunda net bir bilgiye sahip değil. Yapılan araştırmalara göre, akşam yemeğini doğru zaman diliminde tüketmek, sindirim sistemi sağlığından, enerji seviyelerine kadar bir çok faktörü etkiliyor.
AKŞAM YEMEĞİ İÇİN EN DOĞRU SAAT BELLİ OLDU
Uzmanlar, öğle yemeği ile akşam yemeği arasında yeterli bir süre bırakmanın ve akşam yemeğini çok geç saatlere bırakmanın vücut ritmi açısından önemli olduğunu belirtiyor. Diyetisyen Tracy Lockwood Beckerman, akşam yemeğinin ideal saat aralığını 18.00 ile 20.00 arasında olarak belirtiyor. Bu zaman diliminde yemeğin parçalanma süreci devam ederken, gece boyunca metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor.
Gece geç saatlerde yemek yemenin, sindirme sürecini zorlaştırdığı ve kilo alımına yol neden olduğu belirtildi. Uzmanlar, çoğumuzun 22.00-23.00 saatleri arasında uyumaya hazırlandığını göz önünde bulundurarak, akşam yemeğinin erkenden yenmesini öneriyor. Böylece vücut, uykudan önce yemeği sindirmek için yeterli zamana sahip olur ve daha sağlıklı bir uyku düzeni sağlanır.