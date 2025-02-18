Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Aralığı Belli Oldu: Uzmanlar Dakikasına Kadar Açıkladı

Kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme konusunda en çok merak edilen konulardan biri de akşam yemeği saati. Birçok kişi, geç saatte yemek yemenin kilo alımına neden olduğunu biliyor ancak akşam yemeğini saat kaçta yemesi gerektiği konusunda net bir bilgiye sahip değil. Yapılan araştırmalara göre, akşam yemeğini doğru zaman diliminde tüketmek, sindirim sistemi sağlığından, enerji seviyelerine kadar bir çok faktörü etkiliyor.