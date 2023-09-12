Adana'da kostümlü kano festivalinden renkli görüntüler
Adana’da bir grup Seyhan Nehrinde kostümlü kano festivali düzenledi. Festivalde renkli görüntüler oluştu.
Adana Kano Keyfi ve Mersin Sup oluşumları Seyhan Nehrinde kostümlü kano festivali düzenledi. Festivale yüzlerce kişi ilginç birbirinden ilginç kostümlerle katıldı.
Katılımcıların kimi Süpermen kimi Batman, kimi örümcek adam, kimi Arap şeyhi, kimi cadı, kimi sihirbaz, kimi de prenses kostümüyle geldi.
Festivale katılanlar karada bir süre müzik eşliğinde eğlendikten sonra daha sonra Seyhan Nehrinde kano keyfi yaptı.
Gençlerin kano keyfi dron ile de görüntülendi.