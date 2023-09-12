Adana'da kostümlü kano festivalinden renkli görüntüler

Adana’da bir grup Seyhan Nehrinde kostümlü kano festivali düzenledi. Festivalde renkli görüntüler oluştu.

Adana
Son Güncelleme:
Adana'da kostümlü kano festivalinden renkli görüntüler - Resim: 1

Adana Kano Keyfi ve Mersin Sup oluşumları Seyhan Nehrinde kostümlü kano festivali düzenledi. Festivale yüzlerce kişi ilginç birbirinden ilginç kostümlerle katıldı.

1 8
Adana'da kostümlü kano festivalinden renkli görüntüler - Resim: 2

Katılımcıların kimi Süpermen kimi Batman, kimi örümcek adam, kimi Arap şeyhi, kimi cadı, kimi sihirbaz, kimi de prenses kostümüyle geldi.

2 8
Adana'da kostümlü kano festivalinden renkli görüntüler - Resim: 3

Festivale katılanlar karada bir süre müzik eşliğinde eğlendikten sonra daha sonra Seyhan Nehrinde kano keyfi yaptı.

3 8
Adana'da kostümlü kano festivalinden renkli görüntüler - Resim: 4

Gençlerin kano keyfi dron ile de görüntülendi.

4 8