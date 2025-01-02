Acun Ilıcalı'dan Ortalığı Karıştıracak Açıklama: Survivor 2025'in Kuralları Tamamen Değişti

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor, yeni sezonuyla bomba gibi başladı. All Star ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği bu sezon, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallarla birlikte daha da heyecanlı bir hal aldı.

İlk bölümde yarışmacılar, hem fiziksel hem de mental olarak zorlu oyunlara katıldı. Takımlara yeni yarışmacıların dahil olmasıyla birlikte rekabet daha da kızıştı. Ancak asıl dikkat çeken detay, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallar oldu.