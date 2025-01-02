Acun Ilıcalı'dan Ortalığı Karıştıracak Açıklama: Survivor 2025'in Kuralları Tamamen Değişti
Survivor 2025, All Star - Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelmeye başladı. Acun Ilıcalı, ilk ada konseyinde yarışmanın kurallarının değiştiğini açıklayarak yeni puan sistemine dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor, yeni sezonuyla bomba gibi başladı. All Star ve Gönüllüler takımlarının karşı karşıya geldiği bu sezon, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallarla birlikte daha da heyecanlı bir hal aldı.
İlk bölümde yarışmacılar, hem fiziksel hem de mental olarak zorlu oyunlara katıldı. Takımlara yeni yarışmacıların dahil olmasıyla birlikte rekabet daha da kızıştı. Ancak asıl dikkat çeken detay, Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni kurallar oldu.
"LİMİTLER BU SENE ZORLANACAK"
Ilıcalı, bu sezonun performansa dayalı bir sezon olacağını vurguladı. Yarışmacıların yorgunluk bahanesiyle oyunlardan kaçamayacaklarını belirten Ilıcalı, "Bu sene şöyle bir sene performans olarak tam anlamıyla zorlanmanız gerekiyor. Ben yorgunum demeler yok. Limitler zorlanacak bu sene. Şöyle bir dünya yok, dinlenme yok. Survivor'ın oyunlar bölümü hayatta kalma üzerine. Bu sene performansta limiti zorlayacağız. Açlıkta limit, zorlama yok" dedi.
PUANLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Bu sezon, geleneksel yüzde hesaplamalarına veda ediliyor. Yeni sistemde, yarışmacıların galibiyet ve mağlubiyet sayıları arasındaki fark puan olarak değerlendirilecek. Yani, daha çok oyun kazanan yarışmacı daha fazla puan kazanacak.
Oyunlar, 12. raunda kadar devam edecek. 8. raunddan sonra ise "best off" adı verilen bir sistem devreye girecek. Bu sistemde, takımların en iyi performans gösteren oyuncuları seçilerek finale gidecek. 12'ye ulaşana kadar seçilen yarışmacıların defalarca oyun oynayacağı açıklandı.