Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı

Sunucu, "2018 şampiyonu Adem Kılıçcı adaya davet edildi. Adem ayda 350 bin TL istedi. Ya da dedi bana 20 milyona bana bir ev alınsın. Bu isteği kabul edilmedi. Eski şampiyon diğerleriyle aynı almak istemeyebilir" dedi.