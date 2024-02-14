Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın eski Survivor şampiyonlarından Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star için teklif götürdüğü ancak Kılıçcı'nın bu teklife sıcak bakmadığı ve iki şart öne sürdüğü iddia edildi.

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Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı - Resim: 1

Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Hemen her bölümünde tartışmalar çıkan yarışma sosyal medyada da gündem oluyor. Söylemezsem Olmaz programında Survivor'da yaşananlar ve yarışmacıların haftalık aldığı ücretler konuşuldu.

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Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı - Resim: 2

Programın sunucularından Bilal Özcan, Acun Ilıcalı'nın Survivor şampiyonlarından Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ancak Adem Kılıçcı'nın bu teklife sıcak bakmadığını iki şartının olduğunu açıkladı.

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Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı - Resim: 3

Sunucu, "2018 şampiyonu Adem Kılıçcı adaya davet edildi. Adem ayda 350 bin TL istedi. Ya da dedi bana 20 milyona bana bir ev alınsın. Bu isteği kabul edilmedi. Eski şampiyon diğerleriyle aynı almak istemeyebilir" dedi.

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Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı - Resim: 4

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, isimlerin haftalık kazançları şöyle şekillenmişti:

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL

Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi elendi

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

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Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı - Resim: 5

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Pınar Saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

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