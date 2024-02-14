Acun Ilıcalı 'Survivor All Star'a gel' dedi, istediği para dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'nın eski Survivor şampiyonlarından Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star için teklif götürdüğü ancak Kılıçcı'nın bu teklife sıcak bakmadığı ve iki şart öne sürdüğü iddia edildi.
Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Hemen her bölümünde tartışmalar çıkan yarışma sosyal medyada da gündem oluyor. Söylemezsem Olmaz programında Survivor'da yaşananlar ve yarışmacıların haftalık aldığı ücretler konuşuldu.
Programın sunucularından Bilal Özcan, Acun Ilıcalı'nın Survivor şampiyonlarından Adem Kılıçcı'ya 2024 All Star kadrosuna katılması için teklif götürdüğü ancak Adem Kılıçcı'nın bu teklife sıcak bakmadığını iki şartının olduğunu açıkladı.
Sunucu, "2018 şampiyonu Adem Kılıçcı adaya davet edildi. Adem ayda 350 bin TL istedi. Ya da dedi bana 20 milyona bana bir ev alınsın. Bu isteği kabul edilmedi. Eski şampiyon diğerleriyle aynı almak istemeyebilir" dedi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, isimlerin haftalık kazançları şöyle şekillenmişti:
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi elendi
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Pınar Saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL