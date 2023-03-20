Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık
Acun Ilıcalı, bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2023'e veda etmek zorunda kaldığını açıkladı.
TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor 2023'ün önceki akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, Zeynep Alkan'ın sağlık durumu ve yarışmadaki geleceği hakkında konuştu.
Ilıcalı, Alkan'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.
Zeynep Alkan'ın babası Hamdi Alkan ile de görüştüklerini, onun da durumdan haberdar olduğu ve yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Ilıcalı, şunları söyledi:
"Ameliyatı elinden olması gerektiği olduğu için, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' dedik. Bu toleransı Zeynep için gösterebilirdik.
Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi"