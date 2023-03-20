Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık

Acun Ilıcalı, bir yarışmacının sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2023'e veda etmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık - Resim: 1

 TV8'de izleyicilerle buluşan Survivor 2023'ün önceki akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, Zeynep Alkan'ın sağlık durumu ve yarışmadaki geleceği hakkında konuştu.

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık - Resim: 2

Ilıcalı, Alkan'ın Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu.

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık - Resim: 3

Zeynep Alkan'ın babası Hamdi Alkan ile de görüştüklerini, onun da durumdan haberdar olduğu ve yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Ilıcalı, şunları söyledi:

"Ameliyatı elinden olması gerektiği olduğu için, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' dedik. Bu toleransı Zeynep için gösterebilirdik. 

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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık - Resim: 4

Ancak gelen raporlar şu anda bu ameliyat sürecinin tahminimizin çok daha üzerinde olacağı. Bu da şu demek, kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Zeynep'in Survivor hayatı sona erdi" 

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