Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık

Zeynep Alkan'ın babası Hamdi Alkan ile de görüştüklerini, onun da durumdan haberdar olduğu ve yaşananlara üzüldüğünü dile getiren Ilıcalı, şunları söyledi:

"Ameliyatı elinden olması gerektiği olduğu için, 'Ameliyat olsun ve geri gelsin!' dedik. Bu toleransı Zeynep için gösterebilirdik.