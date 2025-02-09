Açken Tüketilmemesi Gerekenler Açıklandı: Türklerin Tadını Kaçıracak Lezzet de Listede Yer Aldı
Açlık hissiyle kontrolsüz bir şekilde besin tüketmek, kısa vadede sindirim sorunlarına, uzun vadede ise ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Açken tüketilen bazı yiyecekler, mideyi tahriş ederek hazımsızlık, reflü ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Peki, hangi besinlerden uzak durmalı, aç karnına neler tüketmeliyiz? İşte dikkat edilmesi gerekenler…
AÇKEN TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER
Kahve
Sabahları kahve içmeden güne başlayamayanlardansanız, aç karnına kahve tüketmenin mide asidini artırarak hazımsızlık, mide ekşimesi ve gastrite yol açabileceğini unutmayın. Ayrıca, kortizol seviyelerini bozarak stres ve yorgunluk hissini artırabilir.
Karbonatlı İçecekler (Soda, Maden Suyu)
Aç karnına tüketilen gazlı içecekler, mide asidini artırarak şişkinlik, gaz ve mide tahrişine neden olabilir.
Baharatlı Yiyecekler
Fazla baharat içeren besinler, mide asidini yükselterek mide tahrişi, kramp ve hazımsızlık gibi sorunlara yol açabilir.
Yoğurt ve Fermente Gıdalar
Probiyotik bakımından zengin olan yoğurt, aç karnına tüketildiğinde mide asidi tarafından probiyotiklerin etkisiz hale gelmesine neden olabilir. Bu da beklenen faydaları azaltır.
Şekerli Gıdalar
Pasta, tatlı ve meyve suları gibi şeker oranı yüksek besinler, kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olarak halsizlik, yorgunluk ve açlık krizlerini tetikleyebilir.
Alkol
Açken alkol tüketmek, mideyi doğrudan tahriş ederken bulantı, kusma ve hatta alkol zehirlenmesi riskini artırabilir.
Soğuk İçecekler
Aç karnına soğuk içecek tüketmek, mide ve bağırsak kaslarında ani kasılmalara neden olarak sindirim sistemini yavaşlatabilir ve boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir.
Kızartmalar
Patates kızartması, soğan halkası gibi yağlı besinler sindirim sürecini zorlaştırarak mide asidini artırır ve reflüye yol açabilir.
Peynir ve Hayvansal Gıdalar
Açken tüketildiğinde peynir gibi hayvansal gıdalar, sindirimi zorlaştırarak mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir.
Muz
Magnezyum açısından zengin olan muz, aç karnına tüketildiğinde kan dolaşımındaki mineral dengesini bozarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.