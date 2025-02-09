Açken Tüketilmemesi Gerekenler Açıklandı: Türklerin Tadını Kaçıracak Lezzet de Listede Yer Aldı

Şekerli Gıdalar

Pasta, tatlı ve meyve suları gibi şeker oranı yüksek besinler, kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olarak halsizlik, yorgunluk ve açlık krizlerini tetikleyebilir.

Alkol

Açken alkol tüketmek, mideyi doğrudan tahriş ederken bulantı, kusma ve hatta alkol zehirlenmesi riskini artırabilir.

Soğuk İçecekler

Aç karnına soğuk içecek tüketmek, mide ve bağırsak kaslarında ani kasılmalara neden olarak sindirim sistemini yavaşlatabilir ve boğaz enfeksiyonlarına zemin hazırlayabilir.