92 Yaşında Bütün Sporları Yapıyor! Haftada 2 Kere Yapın Torununuzun Torununu Görün

SPORUN UZUN YAŞAM ETKİSİ

Araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin kalp hastalıkları, diyabet ve obezite gibi birçok sağlık sorununu önlemede önemli rol oynadığını gösteriyor.

Kalp sağlığı: Fiziksel aktivite, kalp hastalıkları riskini azaltır, kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini dengeler.

Diyabet kontrolü: Düzenli egzersiz, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürür.

Sağlıklı kilo kontrolü: Spor yapmak, obezite riskini azaltarak uzun vadede sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur.

Kas ve kemik sağlığı: Yaş ilerledikçe kas gücü ve kemik yoğunluğu azalabilir. Ancak düzenli egzersiz, bu gerilemeyi önleyerek hareket kabiliyetinin korunmasını sağlar.