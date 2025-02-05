92 Yaşında Bütün Sporları Yapıyor! Haftada 2 Kere Yapın Torununuzun Torununu Görün
İngiltere’nin Batı Midlands bölgesinde yaşayan 92 yaşındaki Ivan Pedley, ileri yaşına rağmen masa tenisi, judo, yüzme ve bowling gibi birçok spor dalıyla ilgilenmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sporun hayatındaki olumlu etkilerinden bahseden Pedley, haftada iki gün masa tenisi oynayarak formunu koruduğunu belirtiyor.
Genç yaşlarda spora ilgi duymaya başlayan Pedley, 14 yaşında kürek sporuna adım attığını ve bu alışkanlığının ilerleyen yaşlarında da kendisini zinde tuttuğunu söylüyor. Tam 78 yıldır masa tenisi oynayan Pedley, haftalık antrenmanlarında kendinden çok daha genç rakiplerle karşılaşarak reflekslerini geliştirdiğini ifade ediyor.
'SIRT ÜSTÜ YATMAK KİMSEYE FAYDA SAĞLAMAZ'
Great Wyrley Masa Tenisi Kulübü’nde haftada 14 maç yapan Pedley, sporun yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da kendisini güçlü tuttuğunu belirtiyor. Sporda başarının teknik ve düzenli antrenmanla mümkün olduğunu vurgulayan yaşlı sporcu, “Sırt üstü yatmak kimseye fayda sağlamaz” diyerek hareketli bir yaşamın önemine dikkat çekiyor.
Kahverengi kuşak sahibi olan Pedley, masa tenisi, judo, yüzme ve bowling gibi farklı branşlarla ilgilenerek aktif yaşamını sürdürüyor. Masa tenisine salı ve cuma günlerini ayırdığını belirten Pedley, kendine iyi bakmanın uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı olduğunu söylüyor.
SPORUN UZUN YAŞAM ETKİSİ
Araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin kalp hastalıkları, diyabet ve obezite gibi birçok sağlık sorununu önlemede önemli rol oynadığını gösteriyor.
Kalp sağlığı: Fiziksel aktivite, kalp hastalıkları riskini azaltır, kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyelerini dengeler.
Diyabet kontrolü: Düzenli egzersiz, insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürür.
Sağlıklı kilo kontrolü: Spor yapmak, obezite riskini azaltarak uzun vadede sağlıklı bir kilonun korunmasına yardımcı olur.
Kas ve kemik sağlığı: Yaş ilerledikçe kas gücü ve kemik yoğunluğu azalabilir. Ancak düzenli egzersiz, bu gerilemeyi önleyerek hareket kabiliyetinin korunmasını sağlar.