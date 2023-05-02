8.5 metrelik mezarın sırrı çözülemiyor: "Yattığı yerden kalkıp namaz kılıyor"

Köy sakinlerinden Hakkı Koç, köydeki büyüklerinden zatın mezarından kalkıp çeşmeye abdest almaya gittiğini anlattıklarını söyleyerek, “Benim çok yaşlı bir ebem vardı. Bana bu zatın mezarından kalkıp Kıbrıs harbine gittiğini anlattı. Şeyh Ziya Baba 7 kardeşmiş ve mezarları da birbirini görecek şekilde farklı noktalara yapılmış.