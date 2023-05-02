8.5 metrelik mezarın sırrı çözülemiyor: "Yattığı yerden kalkıp namaz kılıyor"
Sivas’ta bulunan ve 8 buçuk metre uzunluğunda olan mezarın gizemi çözülemiyor. Yerli halk tarafından toprağın altında yatan kişinin mezarından kalkarak savaşa gittiği ve zaman zaman çeşmeye gidip abdest alarak namaz kıldığı iddia ediliyor.
Sivaslılar, gizem ve efsanelerle dolu bu mezarı konuşuyor.
Şarkışla ilçesine bağlı Dikili köyünde bulunan ve Şeyh Ziya Baba isimli bir zata ait olduğu düşünülen mezar uzunluğuyla dikkat çekiyor. Köye ilk defa gelip mezarı görenler merak edip mezarın uzunluğunu ölçüyor.
Köy sakinlerinin anlattığı rivayetlere göre ise Şeyh Ziya Baba'nın Kıbrıs harbinde mezarından kalkarak savaşa gittiği ve zaman zaman namaz kılmak için çeşmeye gidip abdest alarak mezarının yanında namaz kıldığı anlatılıyor.
Köy sakinlerinden Hakkı Koç, köydeki büyüklerinden zatın mezarından kalkıp çeşmeye abdest almaya gittiğini anlattıklarını söyleyerek, “Benim çok yaşlı bir ebem vardı. Bana bu zatın mezarından kalkıp Kıbrıs harbine gittiğini anlattı. Şeyh Ziya Baba 7 kardeşmiş ve mezarları da birbirini görecek şekilde farklı noktalara yapılmış.