7 Yaşında Öğrendiği İş Mesleği Oldu: Tepsi Tepsi Satıyor, Namını Duyan Oraya Koşuyor

"HEM OKUDUM HEM DÜKKANA GELDİM"

İlkokul çağında babası ve amcasından tatlıcılığı öğrendiğini aktaran Öztapacı, "Ağaç yaşken eğilir. Büyüklerimizden bu işi öğrenmeye çalıştık hem okula devam edip hem dükkana geldim. O zamanlar çarşı daha hareketliydi. İzmir'in yerleşik halkı burada ikamet ediyordu. Basmane önemli bir semt hem gara yakın hem de geçmişte otogar vardı. Yine merkez sayılır, dükkanımız gara ve metro durağına yakın" dedi.