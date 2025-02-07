7 Yaşında Öğrendiği İş Mesleği Oldu: Tepsi Tepsi Satıyor, Namını Duyan Oraya Koşuyor
İzmir'in tarihi semti Basmane'de bulunan 90 yıllık dükkanda 7 yaşında öğrendiği işi mesleği haline getiren Fatih Öztapacı, dede mesleği tatlıcılığı üçüncü nesil olarak sürdürüyor. Tatlıların namını duyan 40 yıldır aynı lezzetin sunulduğu dükkana koşuyor.
Kaynak: DHA
İzmir'in kalbi Basmane'de, asırlık binaların arasında 90 yıllık, 8 metrekarelik dükkanda gizli bir lezzet durağı bulunuyor. 1935 yılından beri faaliyet gösteren bu küçük dükkanda, üç kuşak boyunca tatlı yapımının büyülü dünyası yaşatılıyor. Fatih Öztapacı (56), dedesinden devraldığı bu mirası, 8 metrekarelik dükkanında büyük bir aşkla sürdürüyor.
7 YAŞINDA ÖĞRENDİĞİ İŞ MESLEĞİ OLDU
7 yaşında babasının yanında çıraklığa başlayan Fatih Bey, o günden beri tatlı yapımının tüm sırlarını öğrendi. Bugün, dükkanında yaptığı her lokma, her baklava, dedesinin ellerinden çıkan lezzeti taşıyor. Basmane'nin dar sokaklarında yer alan bu küçük dükkanda, zaman sanki durmuş gibi. Müşteriler, yıllardır aynı lezzeti tatmak için buraya geliyor.
Dedesinin tatlıcılığa 1935 yıllarında lokma ve helvayla başladığını aktaran Öztapacı, "Tulumba, aşure, baklava gibi diğer tatlı çeşitleriyle üretime devam etmişler. Biz de o mirası devam ettirmeye çalışıyoruz. Dükkanımız hep aynı yerdeydi, imalathanemiz de arka sokağımızda" dedi.
"HEM OKUDUM HEM DÜKKANA GELDİM"
İlkokul çağında babası ve amcasından tatlıcılığı öğrendiğini aktaran Öztapacı, "Ağaç yaşken eğilir. Büyüklerimizden bu işi öğrenmeye çalıştık hem okula devam edip hem dükkana geldim. O zamanlar çarşı daha hareketliydi. İzmir'in yerleşik halkı burada ikamet ediyordu. Basmane önemli bir semt hem gara yakın hem de geçmişte otogar vardı. Yine merkez sayılır, dükkanımız gara ve metro durağına yakın" dedi.
"MESLEĞİ BÜYÜKLERİMİZDEN DEVRALDIK"
Öztapacı, "Ufak yaşlarda işi öğrendiğimiz ve büyüklerimizden gördüğümüz için dükkanla aramda bir bağ oluştu, hayata burada başladım. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımda okulla dükkanı beraber yürütmeye çalıştım. Sonra mesleği büyüklerimizden devraldık. Burada çırak ve usta olarak devam ettik. Askerlikten geldikten sonra yavaş yavaş kardeşimle devraldık ve devam ettirmeye çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.
"HEPİMİZ İLK ÖNCE İMALATHANEDE BAŞLADIK"
Kendisinden sonra dükkanı çocuklarının devralmasını istediğini aktaran Fatih Öztapacı, "Bu işin dışarıdan kişilerle uzun yıllar yürümesi mümkün değil. Elimizden geldiği kadar büyüklerimizin bize öğrettiğini onlara öğretmeye çalışıyoruz. Son kararı kendileri verecek ama inşallah devam ettirirler. İmalat kısmı önemli. İlk önce oradan başlıyorlar. Hepimiz ilk önce imalathaneden başladık. İlk önce en ince ayrıntısına kadar işi öğrenmek, sonra dükkanda devam etmek önemli" diye konuştu.
"ÇOK KALİTELİ ÜRÜN YAPARLAR"
Dükkana uzun yıllardır müşteri olarak gelen Ragıp Aytaç (78), "Bu mekanda çok kaliteli ürün yaparlar. Her yönüyle ürünleri fevkaladenin üzerindedir, çok güzel bir müşteri potansiyeli var.
Şu ana kadar duruşlarını hiç bozmadılar. Babasını çok yakın tanırım, Fatih 3'üncü nesil, şu an 4'üncü nesil de işin başında" dedi. Dükkanda 40 yıldır aynı lezzetin sunulduğunu söyleyen Aytaç, "Oğlumun nişanında kuru baklavayı Fatih'in babası yapmıştı" ifadelerini kullandı.