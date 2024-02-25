6 metrekarelik dükkandan ünü tüm Türkiye'ye yayıldı: "Ağlaya ağlaya gelenler var"

Sürekli plak dinlediğini ifade eden Ahmet Kara, "Çalışırken hiç sessiz durmak yok, hep plak dinliyorum. Sessiz durduğum zaman anormal oluyor. Halk da alışmış. Müziğin sesini duymadıklarında tuhaflık oluyor. Burası küçük yer. İnsanlar sanki eviymiş gibi geliyor. Örneğin plaktan müzik çalıyor ve o sanatçının her şeyini anlatıyorlar. Onunla geçmişini, ailesinin bağını anlatıyor. Senelerdir her gün ders alıyoruz. Dükkanın önünden geçen Değirmenderelilerin neyi sevdiğini bilirim. Ağlaya ağlaya gelenler var. Beni görünce ağlayanlar oluyor. 'Babam seninle çay içerdi, sen ona müzikler dinletirdin' diyenler oluyor. Hatta ailelerinden kalan plakları vasiyet edildiği için bana bırakanlar var" şeklinde konuştu.