50 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı: Bir Damlası Yetiyor, 10 İnsanı Aynı Anda Öldürüyor
Avustralya'nın Parramatta Nehri'nde, yaklaşık 50 yıl aradan sonra son derece zehirli mavi halkalı ahtapot yeniden ortaya çıktı. Bir fincan büyüklüğündeki bu canlı, 10 insanı öldürebilecek güçte zehir taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya’nın Sidney kentinde, doğa bilimcilerini şaşkına çeviren nadir bir olay yaşandı. Yaklaşık 50 yıldır görülmeyen, dünyanın en tehlikeli deniz canlılarından biri olan mavi halkalı ahtapot, Parramatta Nehri’nde yeniden ortaya çıktı.
Sidney’in batısında yer alan Parramatta Nehri’nde yürütülen ekolojik bir araştırma sırasında, ölümcül derecede zehirli bir mavi halkalı ahtapota rastlandı. Golf topu büyüklüğündeki bu küçük ama tehlikeli canlı, Bondi Plajı’nın yaklaşık 14 kilometre iç kısmındaki Callan Park’ta tespit edildi. Yetkililer, bu örneğin "mavi çizgili ahtapot" olarak da bilinen dört farklı mavi halkalı türden biri olduğunu ve gövdesindeki dairesel olmayan desenlerle ayırt edildiğini belirtti.
ÖLÜMCÜL ZEHRİ 10 İNSANI BİRDEN ÖLDÜREBİLİR
Mavi çizgili ahtapotlar (Hapalochlaena fasciata), Avustralya’dan Japonya’ya uzanan Pasifik sularında yaşar ve özellikle gelgit alanlarındaki kayalık bölgeleri tercih eder. Genellikle 15 metreye kadar derinlikte görülürler. Ancak küçük boyutlarına rağmen, bu canlılar doğanın en tehlikeli avcıları arasında yer alır.
Ahtapotun salyasında bulunan tetrodotoksin adlı nörotoksin, son derece güçlü bir zehirdir. Sadece 25 gram ağırlığındaki bir ahtapotun taşıdığı toksin, yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki 10 insanı öldürebilecek potansiyele sahip.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARI
Parramatta Nehri Havzası Grubu Koordinatörü Alexi Gilchrist, Daily Mail Australia’ya yaptığı açıklamada, bu nadir karşılaşmanın hem ekolojik hem de tarihi açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Uzmanlar, bölge sakinlerinin ve sahil ziyaretçilerinin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.