50 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı: Bir Damlası Yetiyor, 10 İnsanı Aynı Anda Öldürüyor

Avustralya’nın Sidney kentinde, doğa bilimcilerini şaşkına çeviren nadir bir olay yaşandı. Yaklaşık 50 yıldır görülmeyen, dünyanın en tehlikeli deniz canlılarından biri olan mavi halkalı ahtapot, Parramatta Nehri’nde yeniden ortaya çıktı.

Sidney’in batısında yer alan Parramatta Nehri’nde yürütülen ekolojik bir araştırma sırasında, ölümcül derecede zehirli bir mavi halkalı ahtapota rastlandı. Golf topu büyüklüğündeki bu küçük ama tehlikeli canlı, Bondi Plajı’nın yaklaşık 14 kilometre iç kısmındaki Callan Park’ta tespit edildi. Yetkililer, bu örneğin "mavi çizgili ahtapot" olarak da bilinen dört farklı mavi halkalı türden biri olduğunu ve gövdesindeki dairesel olmayan desenlerle ayırt edildiğini belirtti.