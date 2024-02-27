42 yıldır üretiyor, alan kişi "keşke oraya bir daha gitsek" diyor: Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı!

"ALAN KİŞİ KEŞKE ORAYA BİR DAHA GİTSEK' DER"

"Buraya gelen misafirlerimize tahini köpükle ikram ediyoruz" diyen Kalay, "Almak isteyen alır, almayan tadına baksın deriz. Bu tahini yediği zaman alan kişi 'keşke oraya bir daha gitsek' der. Buraya gelen misafirlerimizi güle güle buradan gönderiyoruz. Tahin çok faydalı tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu.