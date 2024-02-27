42 yıldır üretiyor, alan kişi "keşke oraya bir daha gitsek" diyor: Ünü tüm Türkiye'ye yayıldı!
Konya'nın Bozkır ilçesinde odun ateşinde kavrulmuş susamdan ürettikleri tahini, babasından aldığı ustalıkla 42 yıldır üretmeye devam ediyor. 2018 yılında Yılın Ahisi seçilen 68 yaşındaki üretici Osman Kalay, "Bu tahini yediği zaman alan kişi 'keşke oraya bir daha gitsek' der" ifadelerini kullandı.
Konya'nın Bozkır ilçesindeki taş değirmenlerde öğütülen susamlar tahine dönüşerek sofralardaki yerini alıyor.
İlçede babasından aldığı mesleği uzun yıllardır sürdüren 68 yaşındaki Osman Kalay, 2018 yılında Yılın Ahisi seçildi.
DEĞİRMENDE TAHİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Adana ve Antalya'dan aldıkları susamları ardıç odununun ateşinde kavuran Kalay, daha sonra değirmende susamı tahine dönüştürüyor.
TÜM TÜRKİYE'YE GÖNDERİYOR
Tahin ustası Osman Kalay, taş değirmende yaptığı tahini tüm Türkiye'ye gönderiyor.
"6 SAAT BOYUNCA SUSAMLARI KAVURUYORUZ"
Fırını odun ateşiyle aroma için yaktıklarını anlatan 42 yıllık tahin ustası Osman Kalay, "Kara fırında tahinlerimizi üretiyoruz. Fırınlarımızı ardıç odunuyla yaktığımız zaman susama aroma veriyor. Daha sonra ise 6 saat boyunca odun ateşinde susamları kavuruyoruz" dedi.
"ALAN KİŞİ KEŞKE ORAYA BİR DAHA GİTSEK' DER"
"Buraya gelen misafirlerimize tahini köpükle ikram ediyoruz" diyen Kalay, "Almak isteyen alır, almayan tadına baksın deriz. Bu tahini yediği zaman alan kişi 'keşke oraya bir daha gitsek' der. Buraya gelen misafirlerimizi güle güle buradan gönderiyoruz. Tahin çok faydalı tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu.
TAHİN
Tahin, susamın kavrulup öğütülmesiyle elde edilen besleyici bir gıdadır. Hem lezzeti hem de besin değeri açısından birçok faydaya sahiptir.
Tahinin faydaları:
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Kolesterol seviyesini düşürür,
- Kalp hastalıkları ve felç riskini azaltır,
- Kan basıncını düşürmeye yardımcıdır,
- Beyin fonksiyonlarını geliştirir,
- Kemikleri güçlendirir,
- Kan şekerini dengeler,
- Enerji verir,
- Cilt ve saç sağlığını korur.