40 Yıllık Yoğurtçu Israrlara Dayanamadı: Taş Gibi Yoğurt Mayalamanın Sırrı Çözüldü

TAŞ GİBİ YOĞURT MAYALAMANIN SIRRI

1. Süt Seçimi: İdeal olarak günlük, taze süt kullanmalısınız. Eğer güvenilir bir kaynaktan temin edemiyorsanız, marketlerde satılan şişe sütleri de tercih edebilirsiniz.



2. Sütün Isıtılması: Sütü derin bir tencerede kaynama noktasına kadar ısıtın. Süt, kaynadıktan sonra biraz soğutulmalı. Parmak testi yapabilirsiniz: Serçe parmağınızı süte batırıp 7’ye kadar saydığınızda eliniz yanmayacak bir sıcaklığa ulaştığında süt mayalanmaya hazırdır.

Püf Noktası: Yoğurt mayalanırken, sütün konulacağı yerin sabit olmasına dikkat edin. Sallantılar mayalanma sürecini olumsuz etkileyebilir.

3. Maya Hazırlığı: Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı yoğurt mayasını hazırlayın. Mayayı direk süte eklemek yerine, mayayı ılıştırmak için önce sütten bir-iki kaşık alıp mayayla karıştırın. Böylece maya ve süt arasında sıcaklık dengesi sağlanmış olur.

Püf Noktası: Mayayı süte eklerken kabın kenarlarından yavaş yavaş dökün. Bu, yoğurdun daha düzgün mayalanmasını sağlar.

4. Nohutla Yoğurt Mayası Hazırlama: Eğer elinizde maya yoksa, evde kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için 15 adet çiğ nohut ve 1 su bardağı süt gerekiyor. Sütü hafif ısıtın, nohutları kavanoza alıp sütü üzerine dökün ve bir gece boyunca kaloriferin üzerinde bekletin. Sabah, oluşan çökelek benzeri yapıyı süzerek maya olarak kullanabilirsiniz.

5. Mayalama İşlemi: Hazırlanan mayayı sütün içine ekledikten sonra, sütün üzerini kapatın. Süt buharını dışarıya vermeli ki yoğurdunuz sulu olmasın. Bunun için sütün üzerine tamamen örtecek şekilde bir süzgeç yerleştirin.

Püf Noktası: Yoğurdu sıcak bir yerde mayalamak önemli. Üzerine battaniye ya da ince bir örtü örterek 4-6 saat boyunca bekletin. Bu süre sonunda yoğurdunuz katılaşmış olacaktır.

Evde yapılan yoğurt, katkısız ve doğal olduğu için hem daha sağlıklı hem de lezzetlidir. Ayrıca, yoğurdunuzu farklı tariflerde kullanmak için de saklayabilir ya da bir sonraki mayalama işlemi için maya olarak ayırabilirsiniz.