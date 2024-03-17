4 farklı senaryo sıraladı, Marmara için uyardı: '7.8 büyüklüğünde deprem üretir'

'MÜSTAKİL EV İÇİN YETERLİ ALAN VAR'

Belediyelerin konut projeleri hazırlaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle konuştu: "Bu anlamda da Hazine arazilerini bu şekilde alçak, yatay mimaride müstakil konutlar yapmak için bir sosyal proje geliştirebilirler. Bunu da çok hızlı yapabilirler. Ülkemizde bunun için yeterli alan var.