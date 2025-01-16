31 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak

Milyonlarca kullanıcısı bulunan en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 31 Ocak'tan sonra bazı telefonlarda açılmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

WhatsApp Cep Telefonu
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31 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak - Resim: 1

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önemli bir değişikliğe gidiyor. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla bazı işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak.

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31 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak - Resim: 2

WhatsApp'ın bu kararı almasının başlıca nedeni, teknolojinin hızla gelişmesi ve eski işletim sistemlerinin yeni güncellemeleri desteklememesi. KaiOS gibi daha eski işletim sistemleri, WhatsApp'ın sunduğu son teknoloji özelliklerini ve güvenlik güncellemelerini karşılayamadığı için uygulama desteği kesiliyor.

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31 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak - Resim: 3

İşte o telefon modelleri...

JioPhone ve JioPhone 2

Alcatel Go Flip 3 ve Go Flip 4

CAT B35

Doro 7050 ve Doro 7060

MTN Smart S ve Smart T

Orange Sanza

Nokia 8110 4G

Nokia 2760 Flip

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