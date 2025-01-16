31 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak: WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Açılmayacak
Milyonlarca kullanıcısı bulunan en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 31 Ocak'tan sonra bazı telefonlarda açılmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önemli bir değişikliğe gidiyor. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak 2025 tarihi itibarıyla bazı işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak.
WhatsApp'ın bu kararı almasının başlıca nedeni, teknolojinin hızla gelişmesi ve eski işletim sistemlerinin yeni güncellemeleri desteklememesi. KaiOS gibi daha eski işletim sistemleri, WhatsApp'ın sunduğu son teknoloji özelliklerini ve güvenlik güncellemelerini karşılayamadığı için uygulama desteği kesiliyor.
İşte o telefon modelleri...
JioPhone ve JioPhone 2
Alcatel Go Flip 3 ve Go Flip 4
CAT B35
Doro 7050 ve Doro 7060
MTN Smart S ve Smart T
Orange Sanza
Nokia 8110 4G
Nokia 2760 Flip