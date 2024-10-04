3 Ay İçinde 6 Kere Hasat Ediliyor! Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: Coğrafi İşaret Aldı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret alan geleneksel ürünün hasadı başladı. 3 ay süren hasat dönemi boyunca 6 kez hasat edilebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana’nın Karaisalı ilçesinde yetişen Karaisalı Biberi, 1 Ekim’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi ve bölgenin değerli bir tarımsal ürünü olarak resmiyet kazandı. Coğrafi işaret ile koruma altına alınan bu biber, lezzeti ve yüksek verimiyle Akdeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Özellikle salça yapımında tercih edilen bu kırmızı biber, Karaisalı'nın verimli topraklarında özenle yetiştiriliyor ve bölgenin tarımsal kimliğinin simgesi olarak ön plana çıkıyor.
3 AY İÇİNDE 6 KEZ HASAT EDİLİYOR
Karaisalı Biberi, 7 ila 17 cm uzunluğundaki yapısıyla dikkat çekiyor ve ata tohumlarıyla üretilerek yerel tarımsal mirasın korunmasına katkı sağlıyor. Üç aylık hasat dönemi boyunca altı kez toplanan bu biber, bölge çiftçileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ürünün coğrafi işaret tesciliyle birlikte ulusal ve uluslararası pazarlarda da daha geniş bir yer bulması bekleniyor.
Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, bu tescilin Karaisalı için büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, "Karaisalı Biberi yalnızca lezzetiyle değil, çiftçilerimizin emeğiyle de değer kazanıyor. Bu ürün artık dünya çapında bir marka olma yolunda ilerliyor. Tescil sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
BÖLGENİN KIRMIZI ALTINI
Bölgenin "kırmızı altını" olarak anılan Karaisalı Biberi, Adana’nın tarımsal gücünü simgeleyen ve geleceğe taşınacak bir miras olarak dikkat çekiyor. Bu gelişme, hem Karaisalı çiftçileri hem de halkı için büyük bir sevinç kaynağı oldu.