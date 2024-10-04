3 Ay İçinde 6 Kere Hasat Ediliyor! Kırmızı Altın Olarak Biliniyor: Coğrafi İşaret Aldı

3 AY İÇİNDE 6 KEZ HASAT EDİLİYOR

Karaisalı Biberi, 7 ila 17 cm uzunluğundaki yapısıyla dikkat çekiyor ve ata tohumlarıyla üretilerek yerel tarımsal mirasın korunmasına katkı sağlıyor. Üç aylık hasat dönemi boyunca altı kez toplanan bu biber, bölge çiftçileri için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ürünün coğrafi işaret tesciliyle birlikte ulusal ve uluslararası pazarlarda da daha geniş bir yer bulması bekleniyor.

Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, bu tescilin Karaisalı için büyük bir adım olduğunu vurgulayarak, "Karaisalı Biberi yalnızca lezzetiyle değil, çiftçilerimizin emeğiyle de değer kazanıyor. Bu ürün artık dünya çapında bir marka olma yolunda ilerliyor. Tescil sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.