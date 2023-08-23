28 ay uğraştı: 'Satılık ilanı verdim, ev teklif eden oldu'

Üzülerek aracını satma kararı aldığını, kendisi gibi değer verecek kişiye satacağını söyleyen Kemal Albayrak şöyle dedi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekliyim. Şoförlük yaptım. Bu araçlar 1972 senesinde kargo gemisi ile Amerika'dan ithal edilmişti. 6 bölgeye o zamanlar TTK Bölge Müdürlükleriydi. İlk etapta makam arabası olarak kullanıldı. Sonraları toplu taşımada, kaçak kömürle mücadele ekiplerine verildi. En son hurdaya ayrıldı. Bir tanesini ben aldım. Üzülmez bölgesindekini aldım. Hala sağdır. İlk makam sahibi olan kişi Vahit Çelikel bey. O da zaman zaman gelir arabaya bakar. Onun makam arabasıydı. Emekli olduğumda ihale ile almıştım.