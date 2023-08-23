28 ay uğraştı: 'Satılık ilanı verdim, ev teklif eden oldu'
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan şoför olarak emekli olan Kemal Albayrak'ın (68), 22 yıl sonra yeniden kavuştuğu ve 28 ay restorasyonuyla uğraştığı klasik aracı görenlerin dikkatini çekiyor.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden 14 adet Chevrolet Suburban marka araç ithal ederek bünyesinde kullanmaya başladı. Araçlar ilk günlerde makam aracı olarak kullanılsa da zamanla yolcu taşımacılığı ve kaçak kömür mücadele ekiplerinin hizmetinde kullanıldıktan sonra hurdaya ayrıldı.
22 YIL SONRA YENİDEN TALİP OLDU
Şoför olarak çalıştığı TTK'dan ihale ile satın aldığı aracı 6 ay kullanan Kemal Albayrak, ısrarı üzerine aracı bir arkadaşına satma kararı aldı. Arkadaşının vefat etmesi üzerine 22 yıl sonra çocuklarına ulaşan Kemal Albayrak, aracı geri satın aldı. Emekliliğini araçla ilgilenerek geçiren Albayrak, 28 aylık restorasyon sürecini tamamlayarak aracı yollarla buluşturdu.
YIPRANAN YEDEK PARÇALARINI AMERİKA'DAN İTHAL ETTİ
Aracın kullanımdan kaynaklı lamba, sinyal, cam lastiği gibi yedek parçalarını Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal eden Albayrak, bir süre kapalı garajda muhafaza etti. Belli sürenin sonunda garajı kullanamayacak olması sebebiyle yol kenarına park ettiği aracına bazı kişiler tarafından zarar verildiğini gören Albayrak, sahip çıkamadığı düşüncesi ile satılık ilanı verdi.
Üzülerek aracını satma kararı aldığını, kendisi gibi değer verecek kişiye satacağını söyleyen Kemal Albayrak şöyle dedi:
"Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekliyim. Şoförlük yaptım. Bu araçlar 1972 senesinde kargo gemisi ile Amerika'dan ithal edilmişti. 6 bölgeye o zamanlar TTK Bölge Müdürlükleriydi. İlk etapta makam arabası olarak kullanıldı. Sonraları toplu taşımada, kaçak kömürle mücadele ekiplerine verildi. En son hurdaya ayrıldı. Bir tanesini ben aldım. Üzülmez bölgesindekini aldım. Hala sağdır. İlk makam sahibi olan kişi Vahit Çelikel bey. O da zaman zaman gelir arabaya bakar. Onun makam arabasıydı. Emekli olduğumda ihale ile almıştım.