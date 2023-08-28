26 yıllık tavukçu kümese girince gözlerine inanamadı: İlk defa böyle bir şey görüyorum

Gezer, ardından ikinci yumurtaya uzandığında, o yumurtada da soyadının ilk harfi olan 'G' harfinin yazılı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularıma koşup durumu anlattım. Meraklı komşuları 'G' yazılı yumurtayı biraz çatlatsa da o yaşadığım şaşkınlığı bir türlü üzerinden atamıyorum. Adımın yazılı olduğu yumurtaların sahibi olduğumu düşündüğüm kınalı adlı tavuğuma ise gözüm gibi bakıyorum."