26 yıllık tavukçu kümese girince gözlerine inanamadı: İlk defa böyle bir şey görüyorum
Mersin'in Erdemli ilçesinde tavuk besleyen Cennet Gezer, kümeste bulduğu yumurtaları görünce şaşkına döndüğünü söyledi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. 26 yıldır tavuk besleyen Cennet Gezer, kümesinden yumurta alacağı sırada yumurtaların üzerinde isminin baş harflerini gördü.
'YAŞADIKLARIMA İNANAMIYORUM'
Kösbucağı köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Gezer, her zaman ki gibi kümesten yumurta almaya gittiğini, folluktan ilk yumurtayı aldığında, yumurtanın üzerinde kendi adının da baş harfi olan 'C' harfinin yazılı olduğunu ileri sürdü.
Gezer, ardından ikinci yumurtaya uzandığında, o yumurtada da soyadının ilk harfi olan 'G' harfinin yazılı olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
"Yaşadıklarıma inanamıyorum. Hemen komşularıma koşup durumu anlattım. Meraklı komşuları 'G' yazılı yumurtayı biraz çatlatsa da o yaşadığım şaşkınlığı bir türlü üzerinden atamıyorum. Adımın yazılı olduğu yumurtaların sahibi olduğumu düşündüğüm kınalı adlı tavuğuma ise gözüm gibi bakıyorum."
'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM'
"26 yıldır tavuk besliyorum ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" diyen Gezer, "Bana çok ilginç geldi, dikkatimi çekti. İsmimin baş harfleri yazıyor yumurtada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir tane yumurtayı aldım 'C' harfini, diğerinde de 'G' harfini gördüm. Sürpriz oldu bana" diye konuştu.