25 Yıllık Kombi Ustası Açıkladı: Kombiyi Sürekli Açık Tutmak mı Yoksa Açıp Kapatmak mı Daha Avantajlı?
25 yıllık kombi ustası hayat kurtaran doğalgaz tüyosunu açıkladı. Kış aylarında 'Kombiyi sürekli açık tutmak mı yoksa açıp kapatmak mı daha avantajlı oluyor?' sorusunun cevabı belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının gelmesiyle birlikte doğalgaz kullanımı artıyor ve ev sahipleri yüksek faturalarla başa çıkmanın yollarını arıyor. "Kombiyi sürekli açık tutmak mı, yoksa açıp kapatmak mı daha karlı?" sorusu, bu dönemde sıkça gündeme geliyor. İşte doğalgaz kullanımına dair önemli tüyolar…
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, doğalgaz ve kombi kullanımı da önemli ölçüde artış gösteriyor. Kombinin düşük sıcaklıklarda sürekli çalıştırılması gerektiği konusunda uzmanlardan bazı tavsiyeler var. 25 yıllık kombi ustası, evdeki odaların sıcaklıklarının dengeli bir şekilde ayarlanmasının önemini vurguladı.
Evin farklı bölgelerinde ısının sabit tutulması gerektiğini belirten usta, "Bir odanın peteğini kapatmak, diğer odayı ısıtmak için tasarruf sağlamak mümkün değil. Salonu 20, başka bir odayı 18 ve sık kullandığımız bir odayı 22 derecede tutmak en doğru yöntemdir" dedi.
Ayrıca, evden çıkarken kombinin kapatılmasının faydalı olmayabileceğini belirten usta, bu durumun ortamın daha fazla soğumasına neden olacağını ifade etti. Kombi tekrar açıldığında, daha fazla enerji harcayarak doğalgaz tüketimini artırıyor. Bu nedenle, kombinin kapatılması yerine düşük bir sıcaklıkta çalıştırılması öneriliyor.