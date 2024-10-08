25 Yıllık Kombi Ustası Açıkladı: Kombiyi Sürekli Açık Tutmak mı Yoksa Açıp Kapatmak mı Daha Avantajlı?

Ayrıca, evden çıkarken kombinin kapatılmasının faydalı olmayabileceğini belirten usta, bu durumun ortamın daha fazla soğumasına neden olacağını ifade etti. Kombi tekrar açıldığında, daha fazla enerji harcayarak doğalgaz tüketimini artırıyor. Bu nedenle, kombinin kapatılması yerine düşük bir sıcaklıkta çalıştırılması öneriliyor.