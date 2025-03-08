2030 Yılında Ramazan Ayı 2 Defa Olacak: İşte Aynı Yıl 2 Kez Oruç Tutulmasının Nedeni

EN SON 1997 YILINDA YAŞANDI

Bu nadir olay, son olarak 1997 yılında gerçekleşmişti. 2030’da aynı döngü tekrarlanacak ve bir yıl içinde iki Ramazan ayı yaşanarak tarihe geçecek. Bu durum, birçok kişi için şaşırtıcı gelse de Hicri takvimin Miladi takvimle olan farkı nedeniyle tamamen doğal bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkıyor.