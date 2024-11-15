2025'te Türkiye'den Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Değişti: Bir Ülke Daha Eklendi

İşte 2025'te Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkelerin listesi:

Güney Amerika'nın incisi Arjantin: Tango müziğinin, futbolun ve Gaucho kültürünün beşiği olan Arjantin, 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Arnavutluk: Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan bu Balkan ülkesi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle sizi büyüleyecek.

Orta Doğu'nun incisi Bahreyn: Lüks yaşamın ve modern mimarinin birleştiği Bahreyn, 15 günlük vize imkanı sunuyor.

Karnavalın ülkesi Brezilya: Samba, capoeira ve muhteşem plajlarıyla ünlü Brezilya, 90 güne kadar vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerden biri.

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ermenistan: Farklı ülkelerden giriş yapacak Türk vatandaşlarına 120 güne kadar vize imkanı sunan Ermenistan, keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem barındırıyor.

Kuzey Afrika'nın büyülü ülkesi Fas: Tarihi medinaları, çölleri ve Atlas Dağları ile Fas, unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.