2025'te Türkiye'den Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Değişti: Bir Ülke Daha Eklendi
2025'te Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler değişti. 1 Ocak 2025 yılında yürürlüğe girecek anlaşma ile vizesiz yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla gidilebilecek ülkeler listesine bir ülke daha eklendi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye uyguladığı vize kısıtlamalarının artmasıyla birlikte, Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahat planları önemli ölçüde etkilendi. Vize ret oranlarının yükselmesi, birçok kişiyi daha kolay seyahat edebilecekleri alternatif rotalara yöneltti. Öte yansan Yeniden Değerleme Oranının (YDO) yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla birlikte 1 Ocak 2025 tarihinde pasaport harçları ve defter bedeli ücretleri de zamlanacak.
SEYAHAT EDİLECEK ÜLKELERE O BÖLGE DE EKLENDİ
Yeni nesil çipli kimlik kartları sayesinde, Türk vatandaşları bazı ülkelere vize veya pasaport gerektirmeden seyahat edebiliyor. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan, Ukrayna, Moldova bulunuyor. Son olarak yeni nesil çipli kimlik kartlarıyla gidilebilecek ülkeler listesine Bosna Hersek eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bu gelişme, 2025 yılında yürürlüğe girecek anlaşma ile hayata geçecek. Böylece, kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülke sayısı 6'ya ulaşacak.
VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER
Pasaport ile vizesiz seyahat edebileceğiniz ülke sayısı da oldukça fazla. Arjantin, Arnavutluk, Bahreyn, Brezilya, Ermenistan, Fas, Filistin, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan ve Kosova gibi birçok ülke, Türk vatandaşlarına farklı sürelerde vize muafiyeti tanıyor. Peki vizesiz gidilecek ülkelerin vize muafiyet süreleri kaç gün? İşte ülke ülke detaylar...
İşte 2025'te Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkelerin listesi:
Güney Amerika'nın incisi Arjantin: Tango müziğinin, futbolun ve Gaucho kültürünün beşiği olan Arjantin, 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor.
Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği Arnavutluk: Osmanlı İmparatorluğu'nun izlerini taşıyan bu Balkan ülkesi, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle sizi büyüleyecek.
Orta Doğu'nun incisi Bahreyn: Lüks yaşamın ve modern mimarinin birleştiği Bahreyn, 15 günlük vize imkanı sunuyor.
Karnavalın ülkesi Brezilya: Samba, capoeira ve muhteşem plajlarıyla ünlü Brezilya, 90 güne kadar vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerden biri.
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ermenistan: Farklı ülkelerden giriş yapacak Türk vatandaşlarına 120 güne kadar vize imkanı sunan Ermenistan, keşfedilmeyi bekleyen birçok gizem barındırıyor.
Kuzey Afrika'nın büyülü ülkesi Fas: Tarihi medinaları, çölleri ve Atlas Dağları ile Fas, unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.
Deniz, kum ve güneşin buluştuğu Filipinler: Binlerce adasıyla Filipinler, doğa tutkunları için bir cennet.
Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden Güney Afrika: Safari deneyimi, şarap tadımı ve muhteşem doğal güzellikleriyle Güney Afrika, macera dolu bir seyahat için ideal.
Teknoloji ve kültürün buluştuğu Güney Kore: K-Pop, K-Drama ve lezzetli mutfağıyla Güney Kore, Asya'nın en popüler destinasyonlarından biri.
Doğal güzellikleriyle büyüleyen Japonya: Zen bahçeleri, tapınaklar ve modern şehirleriyle Japonya, farklı kültürleri keşfetmek isteyenler için harika bir seçenek.
Balkanların incisi Karadağ: Adriyatik Denizi kıyısında yer alan Karadağ, temiz denizleri ve tarihi şehirleriyle dikkat çekiyor.
Orta Doğu'nun yükselen yıldızı Katar: Lüks oteller, alışveriş merkezleri ve modern şehir yaşamı ile Katar, unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor.
Bozkırların ülkesi Kazakistan: Büyük bozkırlar, tarihi şehirler ve eşsiz doğal güzellikleriyle Kazakistan, keşfedilmeyi bekleyen bir ülke.
Balkanların genç ülkesi Kosova: Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Kosova, farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için ideal bir destinasyon.