2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi

Yeni yılın heyecanıyla birlikte seyahat planları yapanlar için güzel haber geldi. Birçok ülke, Türkiye'ye kapılarını açarak vize şartını kaldırdı. Artık sadece kimlik kartıyla bile birçok ülkeye seyahat edilebilecek. İşte 2025'te vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin yeni listesi...