2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi

Vizesiz gidilecek ülkelerin listesi değişti. 2025'te birçok ülke, Türkiye'ye kapılarını açarak vize şartını kaldırdı. İşte 2025'te vizesiz gidilecek ülkeler...

Kaynak: Haber Merkezi

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 1

Yeni yılın heyecanıyla birlikte seyahat planları yapanlar için güzel haber geldi. Birçok ülke, Türkiye'ye kapılarını açarak vize şartını kaldırdı. Artık sadece kimlik kartıyla bile birçok ülkeye seyahat edilebilecek. İşte 2025'te vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin yeni listesi...

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 2

BREZİLYA

90 gün vizesiz.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

BRUNEİ

30 gün vizesiz.

COOK ADALARI

31 gün vizesiz

DOĞU TİMOR

30 gün vizesiz.

DOMİNİKA

21 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 3

DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

EKVADOR

90 gün vizesiz.

EL SALVADOR

90 gün vizesiz.

ENDONEZYA

30 gün vizesiz.

FAS

90 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 4

FİJİ

90 gün vizesiz

FİLDİŞİ SAHİLİ

90 gün vizesiz.

FİLİPİNLER30 gün vizesiz

GUATEMALA

90 gün vizesiz.

GÜNEY AFRİKA

30 gün vizesiz.

GÜNEY KORE

90 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 5

HAİTİ

90 gün vizesiz.

HONDURAS

90 gün vizesiz.

HONG KONG

90 gün vizesiz.

IRAK

10 gün vizesiz.

İRAN

90 gün vizesiz.

JAMAİKA

90 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 6

JAPONYA

90 gün vizesiz.

KAMBOÇYA

30 gün vizesiz.

KARADAĞ

90 gün vizesiz.

KATAR

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 7

KENYA

90 gün vizesiz.

KIRGIZİSTAN

30 gün vizesiz.

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz.

KOSOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

KOMOR ADALARI

90 gün vizesiz.

KOSTA RİKA

30 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 8

KUVEYT

90 gün vizesiz.

LÜBNAN

90 gün vizesiz.

MADAGASKAR

30 gün vizesiz.

MAKAU

30 gün vizesiz.

KUZEY MAKEDONYA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MALDİVLER

30 gün vizesiz.

MALEZYA

90 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 9

MAURİTİUS

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MEKSİKA

180 gün vizesiz.

MOĞOLİSTAN

30 gün vizesiz.

NEPAL

90 gün vizesiz.

NİKARAGUA

90 gün vizesiz.

NİUE

30 gün vizesiz

ÖZBEKİSTAN

30 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 10

PALAU

30 gün vizesiz.

PANAMA

180 gün vizesiz.

PARAGUAY

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

PERU

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAO TOME VE PRINCIPE

15 gün için vizesiz

SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAINT LUCIA

42 gün vizesiz.

SAINT VINCENT VE GRENADINLER

30 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 11

SENEGAL

Online vize

SEYŞELLER

90 gün vizesiz.

ŞİLİ

90 gün vizesiz.

SRİ LANKA

30 gün vizesiz.

SOLOMON ADALARI

90 gün vizesiz.

SİNGAPUR

30 gün vizesiz.

SVAZİLAND

30 gün vizesiz.

TACİKİSTAN

60 gün vizesiz.

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2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi - Resim: 12

TAYLAND

30 gün vizesiz.

TANZANYA

90 gün vizesiz.

TAYVAN

30 gün vizesiz.

TOGO

Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.

UMMAN

Sınır kapısında 30 günlük vize

VENEZUELA

90 gün vizesiz

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