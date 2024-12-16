2025'te Bu Ülkeler Türklere Kapılarını Açtı: İşte, Vizesiz Gidilecek Ülkelerin Listesi
Vizesiz gidilecek ülkelerin listesi değişti. 2025'te birçok ülke, Türkiye'ye kapılarını açarak vize şartını kaldırdı. İşte 2025'te vizesiz gidilecek ülkeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılın heyecanıyla birlikte seyahat planları yapanlar için güzel haber geldi. Birçok ülke, Türkiye'ye kapılarını açarak vize şartını kaldırdı. Artık sadece kimlik kartıyla bile birçok ülkeye seyahat edilebilecek. İşte 2025'te vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin yeni listesi...
BREZİLYA
90 gün vizesiz.
BRİTANYA VİRJİN ADALARI
30 gün vizesiz.
BRUNEİ
30 gün vizesiz.
COOK ADALARI
31 gün vizesiz
DOĞU TİMOR
30 gün vizesiz.
DOMİNİKA
21 gün vizesiz.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz.
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
EKVADOR
90 gün vizesiz.
EL SALVADOR
90 gün vizesiz.
ENDONEZYA
30 gün vizesiz.
FAS
90 gün vizesiz.
FİJİ
90 gün vizesiz
FİLDİŞİ SAHİLİ
90 gün vizesiz.
FİLİPİNLER30 gün vizesiz
GUATEMALA
90 gün vizesiz.
GÜNEY AFRİKA
30 gün vizesiz.
GÜNEY KORE
90 gün vizesiz.
HAİTİ
90 gün vizesiz.
HONDURAS
90 gün vizesiz.
HONG KONG
90 gün vizesiz.
IRAK
10 gün vizesiz.
İRAN
90 gün vizesiz.
JAMAİKA
90 gün vizesiz.
JAPONYA
90 gün vizesiz.
KAMBOÇYA
30 gün vizesiz.
KARADAĞ
90 gün vizesiz.
KATAR
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz
KAZAKİSTAN
30 gün vizesiz.
KENYA
90 gün vizesiz.
KIRGIZİSTAN
30 gün vizesiz.
KOLOMBİYA
90 gün vizesiz.
KOSOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
KOMOR ADALARI
90 gün vizesiz.
KOSTA RİKA
30 gün vizesiz.
KUVEYT
90 gün vizesiz.
LÜBNAN
90 gün vizesiz.
MADAGASKAR
30 gün vizesiz.
MAKAU
30 gün vizesiz.
KUZEY MAKEDONYA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MALDİVLER
30 gün vizesiz.
MALEZYA
90 gün vizesiz.
MAURİTİUS
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MEKSİKA
180 gün vizesiz.
MOĞOLİSTAN
30 gün vizesiz.
NEPAL
90 gün vizesiz.
NİKARAGUA
90 gün vizesiz.
NİUE
30 gün vizesiz
ÖZBEKİSTAN
30 gün vizesiz.
PALAU
30 gün vizesiz.
PANAMA
180 gün vizesiz.
PARAGUAY
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
PERU
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAO TOME VE PRINCIPE
15 gün için vizesiz
SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAINT LUCIA
42 gün vizesiz.
SAINT VINCENT VE GRENADINLER
30 gün vizesiz.
SENEGAL
Online vize
SEYŞELLER
90 gün vizesiz.
ŞİLİ
90 gün vizesiz.
SRİ LANKA
30 gün vizesiz.
SOLOMON ADALARI
90 gün vizesiz.
SİNGAPUR
30 gün vizesiz.
SVAZİLAND
30 gün vizesiz.
TACİKİSTAN
60 gün vizesiz.
TAYLAND
30 gün vizesiz.
TANZANYA
90 gün vizesiz.
TAYVAN
30 gün vizesiz.
TOGO
Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.
UMMAN
Sınır kapısında 30 günlük vize
VENEZUELA
90 gün vizesiz